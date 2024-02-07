讓年假爽延長變11天！2024行事曆「請假攻略」曝 完美躲過補班日
今（7）日為過年前最後一天上班日，明日即將迎來小年夜，多數人開啟年假模式，將一路休到初五（14日）。對此，就有一名網友透露，他今日特地請了特休，讓過年假期又爽增1天，但不少內行人卻直搖頭，分享2024行事曆「最強請假攻略」，表示將特休用在15至17日才是最佳選擇，可以讓7天年假一口氣延長到11天。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友今（7）日在PTT發文，表示明日就開始春節連假，他今天特地請了特休，等於年假多放1天，能一路休息到初五，讓他直呼「好爽啊啊啊」，為此他也好奇地問：「應該大多數的人都請假了吧？今天還要上班的都是哪些人？」
貼文曝光後，釣出不少人哀嚎「上有父母下有妻小，還有房貸的人」、「醫院倒霉鬼」、「捷運總要有人服務吧」、「一堆服務業跟超商都還在營業」。不過，也有人直言「何必浪費特休，今天也不忙」、「今天最爽的一天，大家都在耍廢訂下午茶」、「今天上班才爽，什麼事都過完年再說」。
此外，還有內行人分享「最強請假攻略」，由於2024行事曆顯示，只有小年假彈性放假，僅2月17日需要補班，因此2月17日也是今年唯一補班日。許多網友認為，將特休用在15至17日才能延長假期，也是使用特休的最佳選擇，「都馬請15、16和17公司送一天」、「要也是請2月15和16日」、「接下來初六初七請假才爽」。