巷仔內／台糖豬不只染瘦肉精　還有王必勝的政治口水

我是廣告 請繼續往下閱讀
如今年節將至，台中市政府歷經22次檢驗後，公布台糖豬肉含有瘦肉精西布特羅，引發社會擔憂，然而王必勝卻在臉書先是發文質疑台中實驗準確與否，後又意有所指的道「例行簡單的工作大家都會，但面對危機的處理，就考驗著未來雄心壯志的領導者。」就連食藥署檢驗結果出爐後，仍持續發文問中市府「為何不能跟食藥署討論一下來共同處理，這樣可以避免爭議和騷動，民眾食安跟民心安定一樣重要」。
民眾食安跟民心安定一樣重要，但不是什麼都不說就能天下太平。台中市檢驗了22次後公布拉響警鐘，哪怕檢驗數值趨近於極限值，可檢驗數值證實了就是有檢出瘦肉精，不論是哪個環節出問題，對民眾來說都可以在第一時間提高警覺，何錯之有？
再者，選戰已結束，且任何站在政府對立面的意見也未嘗就是政治攻防，然而王必勝第一時間卻反問中市府為何急著公布，反而讓食安風波政治化，不僅大大削弱政府護食安的決心，更是讓民眾擔憂食安真相恐沉沒於口水戰中。
台中市政府既已驗出瘦肉精，中央就需審慎面對，別再問為何急著公布，而是要立即動起來溯源追查豬肉精來源，到底是源頭就違規用藥還是抽驗過程被汙染，若還只糾結於中央地方不同調，日後還是會有千千萬萬個台糖豬肉案。
王必勝也應省思，身為政務官該謹言慎行，社群媒體發文無助於與地方溝通，情緒性的批評謾罵更是有失格局，當被政治形態綁架，終日砲火猛攻，只會持續讓民眾對政府的信賴度大打折扣。
更多「台糖瘦肉精爭議」相關新聞。