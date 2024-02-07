陳沂當街遭21歲男痛毆！嫌犯母喊「兒子很乖會顧店」：求網開一面
網紅陳沂5日在台北市街頭等紅綠燈，突遭21歲黃姓男子當街毆打、飛踢，陳沂隔日在記者會淚控對方是預謀犯案，事件引起軒然大波。黃男被警方逮捕後，不僅90度鞠躬道歉，強調因為認錯人才犯案，黃母也現身替兒子背書，表示兒子並非故意，是因為酒後心情不佳才不小心認錯人，「只希望陳小姐網開一面」。
記者賴禹妡／綜合報導
黃男在毆打陳沂隔日接受媒體訪問，他表示在交友軟體上認識黃姓網婆，卻發現自己遭對方欺騙，因此約了朋友在家喝悶酒，之後他要朋友載他到網婆住處，卻因喝醉誤認陳沂就是黃姓網婆，才會情緒失控毆打陳沂。
黃男指出，他事後在網路上看到相關消息，才知道遭毆打的對象是有名的人，自己也嚇了一跳，但他強調不認識陳沂，也沒有受任何人指使犯案，最後就在鏡頭前90度鞠躬道歉。
黃母則出面替兒子說話，稱兒子平時都蠻乖的，會在家裡麵店幫忙，當天好像是和網友有感情糾紛，喝酒抒發心情，卻因喝醉誤認才揮拳揍對方，強調兒子不是故意的，但確實是做錯了，只能看法院會如何判刑，「只希望陳小姐網開一面…打錯人就是錯了嘛」。
不過，陳沂隔日在記者會上一再向媒體強調，黃男攻擊前曾問她「你是陳沂嗎？可不可以跟妳合照？」顯然沒有認錯人的問題，必定是受人指使。對此，北檢檢察官為求謹慎已指揮偵辦，追查有無幕後人或黑幫勢力介入。
※【NOWnews 今日新聞
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