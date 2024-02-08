2024龍年新年快樂！長輩圖下載　4管道免費AI生成：LINE一鍵製圖

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微軟 Bing 是現在最多一般民眾使用的 AI 繪圖工具之一，只要用微軟帳號登入就可以免費使用 OpenAI 用在 ChatGPT 上的 DALL·E 圖片生成功能（目前版本為 DALL·E 3），對一般用戶來說更好上手。
新使用者將獲得影像建立工具的 15 個強化產生。創作影像將被儲存長達 90 天，也可下載到電腦中。強化產生點數如用罄，產圖速度將會較慢。
實際在Bing Image Creator網頁板試用，具象化形容成語「龍騰虎躍」（如龍飛騰，如虎跳躍。 形容精神奕奕，行動矯健），在文字描述欄輸入「巨龍在天空飛，虎在前方跳過巨石，農曆新年，寫"Happy Dragon Year"」，不久後即產出4圖像。
圖像風格各異，其中一張老虎長了翅膀朝月亮飛奔而去，另隻站在石上的笑面虎則有把燈籠當逗貓棒玩耍之嫌。唯一可惜之處是要求寫上「Happy Dragon Year」的指令，似乎在圖中變成了亂碼。
介面操作簡單，除了常見的英文外，也可以使用中文來輸入「提示詞（Prompt）」讓 AI 繪圖，且用聊天、敘述的文字即可讓 AI 簡單生成出圖像。且平板/手機只要下載 Bing 或 Copilot App軟體就能直接使用（iOS下載／Android下載）。
📌Fotor AI圖片創作：中文可通，還可另上字
被BBC稱為「Photoshop精簡版」的Fotor是一款多平台影像編輯軟體，可在移動設備、桌上型電腦上使用，也能以網絡應用程式形式線上使用。Fotor也推出「AI圖片創作」功能，有「AI文字生圖」與「AI以圖生圖」兩模式。
「AI文字生圖」只要簡單3步驟，輸入3000字元以內的文字說明，可自選畫面比例要1：1、4：3或16：9等，再選擇「風格」（有動漫、電影美學、像素等12種風格）即可生成，「2積分」一次可生成2圖。目前提供免費積分，只要分享連結給好友，好友註冊成功，雙方都能獲10積分。
實際在Fotor AI圖片創作，輸入「龍，神氣，農曆新年，金銀財寶，前方文字"龍轉乾坤"像素文字」，一次生成2張圖，但「龍轉乾坤」文字變成亂碼。再嘗試另一組說明，輸入「龍，可愛風，農曆新年，萬象更新，文字"Happy New Year"」，同樣一次生產兩張圖，一張紅眼青龍貌似再吃「火鍋」，雖然要求「可愛風」，旦竟莫名有「暗黑感」，十分有趣。
Fotor 介面操作簡單，中、英文皆可用，內建12種風格可選，適合不太有影像想像的使用者，只是要求上字不論是英文或中文都成亂碼。但可進入Fotor圖片編輯選項，另外輸入文字。此外，Fotor 除可線上使用外，也可下載APP至平板、手機使用（iOS下載／Android下載）。
📌LINE Moonshot：用LINE就能玩AI繪圖
LINE Moonshot在LINE使用率超高的台灣很受歡迎，用LINE就能玩AI繪圖，且具有完整的指令大全、使用引導教學影片，跟著畫面一做很難出問題。目前免費版即不限制每日算圖次數，相當適合想嘗試 AI 繪圖的新手。不過，由於它需要專用指令、提示詞，難度稍高。
Line AI繪圖官方網站連結：Moonshot
實際在LINE Moonshot上創作，簡單輸入「PR 農曆新年 龍 拜年 喜慶」，不久後生成3張圖，像極了過年賀卡上的圖案，年味十足，不過卻出現奇怪的「2015」莫名文字。帶入「PR寫實風範利指定」，並將貓改成龍，其餘太空裝等都保留，出現《冰與火之歌：權力遊戲》中的龍，場景設定在太空中，畫面呈現十分有趣。
📌玩美AI繪圖：輸入吉祥話就能一鍵產圖
玩美相機的「玩美AI繪圖」可透過「文字生成圖片」，只要輸入描述文字（600字內），再點選風格（內建40種風格），就可生成。不過須留意APP有7天免費試用，之後每年990元，可無限量生成藝術作品、移除所有廣告和浮水印等，但如不繼續使用記得在免費期間截止前取消訂閱，以免遭收費。
實際在玩美AI繪圖，輸入「神氣的龍在天上飛，老虎在森林裡跳過巨石，龍騰虎躍」，選擇「水墨畫」風格，生成的4張圖，老虎成了主角，有兩張圖天空出現「蜻蜓」。輸入「龍馬精神」並選擇「擬真」風格，出現了身上長鱗片、具翅膀的馬型新生物，畫面呈現同樣十分有趣。（iOS下載／Android下載）