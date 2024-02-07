7年級生「存款沒破百萬」一堆！眾揭關鍵：很正常 真實數據驚呆
現代物價飛漲，其中又以買房最為這世代的青年難題。近日就有一名網友指出，他和一群7年級生好友聊天時，現場竟有3分之1的人都表示存款不到百萬，佔比讓他相當吃驚。貼文曝光後，不少人都點出關鍵原因「七年級看的都是總資產，存款剩個幾百元在戶頭零用比比皆是」，而根據《yes123求職網》2021年調查報告顯示，39歲（含）以下的勞工現階段「個人名下總存款」平均只有13.3萬元。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友4日在PTT發文，他以「7年級的你，存款破百萬嗎？」為題，表示剛剛和一群朋友聊天，長輩隨口問一句「你們存款都有破百萬吧？」沒想到在場居然有3分之1的人都說沒有，由於這群朋友年紀都落在70到75年次之間，且北中南都有，讓原PO感到非常訝異：「這個佔的比例實在太令人吃驚，請問大家也是這樣嗎？」
貼文曝光後，多數人都直言「七年級應該是問破千萬吧」、「7年級資產沒賺到千萬，滿可悲的」。不過也有不少人指出，不應該單問「存款」而是「資產」，「七年級看的都是總資產，存款剩個幾百元在戶頭零用比比皆是」、「沒有人會不做投資理財吧，存款放著要幹嘛」、「應該要問淨資產總額較有參考性」。
事實上，根據《yes123求職網》2021年3月公布的「青年勞工甘苦談與職場追夢調查」中顯示，將收入扣掉支出後，39歲（含）以下的勞工僅有36.1%收支平衡，29.1%收入大於支出、34.8%出現財務赤字。而39歲（含）以下的勞工現階段「個人名下總存款」平均只有13.3萬元，金額也創新低。不過身上存款終究不能與持有資產放在一起比較，yes123求職網發言人楊宗斌也建議年輕人，在這個高房價時代，務必提前做好財務規劃，並透過「複利效果」逐漸累積財富。