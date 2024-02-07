鄰居家春聯「爬滿音符」！她看傻求翻譯 內行神解密：意思超吉利
農曆春節即將到來，家家戶戶都在過年時，於自家門口貼上春聯，希望能在新的一年迎來吉祥好運。不過，中國就有一名網友發現，鄰居家門口的春聯十分有創意，竟是4張爬滿音符的五線譜，讓她笑喊「有看沒有懂」。貼文曝光後，釣出許多內行網友神分析背後意義，並解答「想發財想瘋了的意思」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在小紅書上發文，表示她發現鄰居貼在家門口的春聯相當有創意，有別於傳統的「春」、「福」等字，春聯上竟是爬滿音符的五線譜，讓她直呼「哪位音樂系的朋友翻譯一下？這個春聯有創意⋯就是有看沒有懂哈哈哈哈」。
貼文曝光後，不少內行人解密，原來春聯上的音符代表的意義相當吉利，右邊上聯意思為「都發都發都都發」，下聯為「發啦發啦發發啦」，上方橫批代表「發啦都發」，中央單字春聯斗方則是「發」，還特地用強音「fff」加強力道。總結下來就是各種「發財」寓意。
如此有創意的春聯，讓多數網友忍不住笑噴直言「想發財想瘋了的意思」、「看來這是個財迷的音樂人」、「橫批也可能代表步步高升」、「財神沒想到進門前還得解題」、「財神：下一家」。不過，也有人指出「上聯：1414114，下聯：4646446，橫批：4614，中：4，感覺寓意可好可壞」，提醒大家在貼創意春聯時，仍要注意是否觸犯禁忌。