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大樂透過年加碼拼了！最常開號碼公開　隱藏規則中100萬機率飆升

▲大樂透春節加碼拼了！台彩破紀錄連續開獎19天，並且將送出360組「100萬春節大紅包」。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透春節加碼拼了！台彩破紀錄連續開獎19天，並且將送出360組「100萬春節大紅包」。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣彩券「大樂透」一年一度的春節加碼來啦！不僅連續19天開獎，創下大樂透史上最長連續開獎的紀錄！還祭出加碼360組100萬元的「春節大紅包」，今（8）日邁入開獎第三天，已經送出46組大紅包，春節假期才剛開始，還有314組100萬大紅包可以中獎！想要在過年試試運氣的民眾可不要錯過！對此，台彩也公開了大樂透從開獎至今最常開出的獎號，也有彩券行員工分享「彩券電腦選號的隱藏規則」，讓中獎率可以提升不少！《NOWnews》記者特別整理大樂透玩法、最常開獎號以及春節開獎日期，提供給想要在過年拼搏運氣的民眾參考，說不定下個抱回大獎的就是你哦！

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🟡大樂透過年開獎是從什麼時候開始？

今年大樂透台彩大加碼，連續開獎19天，從2月6日一路開到2月24日，創下大樂透史上最長連續開獎的紀錄。

🟡大樂透過年加碼獎金有哪些？

除了連續19天保證頭獎1億起跳之外，還祭出360組「100萬春節大紅包」，而「100萬春節大紅包」是從2月6日開始至2月10日開出，如果到10日360組還沒送完的話，會繼續開，一路開到送完為止，或者2月24日活動結束。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透春節超狂加碼拼了！連續開獎19天以外，還要送出360組「100萬春節大紅包」。（圖／記者林調遜攝）
🟡大樂透最常開出的球號、最冷門球號一次看

根據台彩官網最新公布的數據顯示，從2004年至今，獎號開出次數最多的是「1號」及「8號」，一共開出296次並列第一！而第二名至第五依序為「23號（293次）」、「30號（289次）」、「2號、43號（288次）」、「11號（286次）」。

至於最冷門的球號，獎號開出次數最少的是「24號」，2004年至今只開出235次，跟第一差距達到61次之多！第二名至第五名依序為「6號、17號（237次）」、「9號（243次）」、「4號、14號（244次）」、「33號（247次）」、「47號（249次）」。

▲今（2）日晚間大樂透第113000001期開獎，是第5屆公益彩券開賣首次開賣大樂透，但根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透第113000001期未開出頭獎。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透從2004年開獎至今，最常開出的號碼是「1號」及「8號」，都開出296次。（圖／記者顏真真攝）
🟡大樂透玩法、100萬春節大紅包遊戲規則

大樂透一般玩法就是彩迷從49個號碼當中，任選6個號碼進行投注，開獎時會開出隨機6個號碼加上特別號，根據對到不同號碼數跟組合取得彩金，如果對中6個號碼（不包含特別號），就是中頭獎，即可獲得當期累積的彩金。

至於100萬春節大紅包，就是在大樂透開完獎之後，台彩還會再開出9個號碼，如果手上的大樂透彩券對中任意6個號碼，就能夠獲得100萬元彩金！意即，同一張彩券很可能會不只中一組春節大紅包，也可能同時中「大樂透獎號」又中加碼「春節大紅包」獎號，中獎機率大幅飆升！

▲大樂透對獎組合及彩金對照表，如果手上彩券對中當期開出的6個號碼（不包含特別號），就是中頭獎，可拿到當期累積獎金。（圖/台彩提供）
▲大樂透對獎組合及彩金對照表，如果手上彩券對中當期開出的6個號碼（不包含特別號），就是中頭獎，可拿到當期累積獎金。（圖/台彩提供）
🟡中獎率飆升！大樂透、威力彩電腦選號太爛可以換號

許多人購買彩券都喜歡使用「電腦選號」，而有彩券行員工也現身表示「很多人不知道其實大樂透、威力彩使用電腦選號的話，只要選出來的號碼非常不喜歡，或者是數字都是連號，看起來中獎機率極低的樣子時，就可以立即請員工作廢再重新電腦選號的，但記得大家不要離開了才要求！因為必須10分鐘內作廢才有效哦！」

而這樣的規則好處是，雖然開獎是隨機選中6個號碼，但通常開獎號不會是連續數字，像是2、3、4、5這種，當購買的彩券出現連號時，就可以進行更換，尤其又是春節加碼100萬紅包的時候，中獎機率直接大飆升啦！《NOWnews》也祝讀者龍年行大運，大獎龍總來！

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲購買大樂透、威力彩彩券如果是電腦選號，發現號碼非常爛、連號等等情況，可以在10分鐘之內進行更換，中獎率飆升！（圖／記者林調遜攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不因沉迷而影響日常生活。
 

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