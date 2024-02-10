過年發紅包爛事一堆！他包1千遭姑姑痛罵　會跳科目三只能領200元

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日前有位男網友，在除夕時迎接姑姑一家來訪拜年，因為剛領完年終，所以也拿出一張千元，放進紅包發給姪子們。沒想到姑姑打開來看後，就直接找上來痛罵：「包一千單數不吉利，有夠帶衰」。給錢還被罵，讓苦主相當不服氣：「包一千不好，是不是包600就好？」不少網友也為他打抱不平。
「紅包能不能包1千元？」一直是每年熱門討論議題。從數字禁忌來說，1000是偶數，但去掉0後、1是奇數，且多數長輩在傳統觀念中，都認為1000不夠吉利。若是擔心對方介意，不如直接包1200元，加上紅色百元鈔更討喜。
案例二：發2千元紅包給姪子卻被亂丟！世代差異曝光
有上班族今年過年，包紅包給姪子或是親友小孩，金額都在1至2千元，但卻發現這些小朋友收到後，都沒有特別開心，甚至還會隨手亂丟，把2千現金當空氣的舉動，也讓他不禁困惑：「現在小孩是不是感受不到過年收紅包的喜悅？以前我們小時候收到200就很開心了，1千塊就已經超大包」。
原PO的深入觀察也引發討論，不少網友感嘆「時代變了」，主要在於現在小朋友的娛樂性質跟生活習慣早已大改變，「小時候200塊可以去電動間當老大，現在200塊能做什麼，連手機遊戲十抽都不夠」、「所以現在我都省起來不包了，自討苦吃」、「不缺錢的小孩根本對紅包數字無感」。
特別入圍：「親戚小孩會跳科目三」！3萬人響應：跳完紅包給200
日前有民眾在臉書發起「禁止親戚小孩跳科目三」的活動，在活動的討論版中，有不少網友幽默大喊：「不會跳的包2000，跳的一律只包200」、「過年就播這首歌，看到底是誰會跳」，吸引近3萬名網友響應按下有興趣，也成為今年過年的特殊趣味。