過年最怕看到金幣巧克力！眾困惑「為何不會消失」 關鍵原因曝光
嶄新的金龍年已經到來，今（11）日是一年一度的大年初二，許多人也展開回娘家、拜訪親友的行程。一家人齊聚的客廳桌上，總能看到從年貨大街採買的大量零食糖果，其中「金幣巧克力」這個春節常客，更是被網友抱怨多年，也讓人不禁好奇「為何不會消失？」系列貼文中也探討出「關鍵原因」。
記者潘毅／綜合報導
「有些糖果，只有過年會出現」，一位網友在論壇Dcard上分享，過年前跑到大賣場，就看到了一堆應景的糖果，便買了一些回家，沒想到老婆看到時，便嫌棄「這些糖果有夠難吃的」，但原PO卻很喜歡「金魚、金幣、金元寶」等等巧克力巧克力的味道，忍不住想問「有人跟我一樣喜歡這種沒有巧克力味道的過年巧克力嗎？」
貼文曝光後，大批網友卻是與原PO的老婆相同反應「假巧克力真的難吃」、「金幣巧克力味道根本是地獄派來的使者」、「我覺得足球巧克力還不錯，但是金幣什麼的真的不好吃」；但也有部分網友表示：「喜歡那種金元寶、金幣巧克力那種奇特的味道，吃起來很爽，不知道從哪時候愛上，儘管他吃起來不是巧克力味」。
明明多數人都認為「金幣巧克力」這種造型巧克力很難吃，但為何它們仍能多年屹立不搖在市面上出現呢？對此，也有一票網友提出看法，表示這些巧克力基本上已經是過年必買的糖果，不吃當擺設的家庭也相當多，因此就算「每年都會剩下來沒有人要吃，但隔年家中都會繼續買」。