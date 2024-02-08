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今天又不是除夕幹嘛放假！眾人困惑「補班超煩的」　聰明原因曝光

▲一年一度的農曆春節連假今（8）日小年夜登場！今年過年一共有7天假期，將一路放到14日（下週三）。（圖/記者張嘉哲攝）
▲一年一度的農曆春節連假今（8）日小年夜登場！今年過年一共有7天假期，將一路放到14日（下週三）。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

一年一度的農曆春節連假今（8）日小年夜登場！今年過年一共有7天假期，將一路放到14日（下週三），同時當天也是情人節。然而，你是否發現，其實8號的今天根本不是除夕，只不過是小年夜，為何政府卻要選擇在這天放假，並且擇日補班補課呢？對此，就有網友討論「小年夜為什麼要放假啊？」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「春節年假從小年夜開始放，似乎是前幾年才開始的，記得好像有人說用意是為了分散返鄉車潮，但你所有人都是同一天放是要分散什麼啦？不如讓企業自己決定是要從小年夜放還是除夕放，這樣不是才能達到分散車潮目的嗎？」

▲春聯、過年掛飾、過年、迪化街、年貨大街。（圖／記者吳翊緁攝）
▲農曆春節年假從今（8）日小年夜開始放假，今年過年連假一共有7天。（圖／記者吳翊緁攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「給企業自己放，就是全部都放除夕居多好嗎.....」、「過年返鄉車潮真的非常多....小年夜放假真的有緩解車潮功用」、「去年放10天有人說小年夜不用放，今年放7天也有人要說放小年夜沒用，到底是要怎樣才滿意」、「分散車潮真的有用啊....只是補班就真的煩了」、「多一天假自己決定什麼時候回家好嗎？對很多人來說非常有用」。

事實上，春節連假從小年夜開始放的這件事，大家可能有所不知，其實是近幾年才開始實行，根據行政院2019年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」，拍板透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，不只是讓民眾有更大的空間可以安排返鄉事宜，也能夠適度的紓解返鄉車流、人潮。當時就計畫未來10年農曆春節連假都將從小年夜開始放假，並進行常態化處理，即使未來政黨輪替，預期政策也不受影響。

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▲行政院在2019年開始實施過年必有7天假政策，小年夜放假是為了讓民眾更彈性安排返鄉時程，也能舒緩大眾運輸工具運能以及交通車潮。（圖/NOWnews資料照）
其實這個政策非常的聰明也實用，如果除夕才要放假的話，返鄉車潮全部集中在同一天，不僅塞車塞到哭出來，大眾交通運輸工具的運能可能也會超過負荷，有些人甚至除夕還要上班，也趕不及回家跟家人團聚圍爐。而如果根據該網友建議讓企業自己決定何時放假，相信多數公司行號一定上班到最後一刻，畢竟過年許多都是停擺的狀態，年前能衝多少是多少。

而這次2月8日小年夜放假，彈性放假補班的日子選在下週2月17日（星期六），這時候就是公司特休拿出來使用的最佳時機，對於要出國的人，只要請假15、16、17日三天，就能從8日一路放到18號，連續假期高達11天，出國回來還能休息再上工，是非常不錯的選擇哦！

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