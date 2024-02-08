今天又不是除夕幹嘛放假！眾人困惑「補班超煩的」　聰明原因曝光

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「給企業自己放，就是全部都放除夕居多好嗎.....」、「過年返鄉車潮真的非常多....小年夜放假真的有緩解車潮功用」、「去年放10天有人說小年夜不用放，今年放7天也有人要說放小年夜沒用，到底是要怎樣才滿意」、「分散車潮真的有用啊....只是補班就真的煩了」、「多一天假自己決定什麼時候回家好嗎？對很多人來說非常有用」。
事實上，春節連假從小年夜開始放的這件事，大家可能有所不知，其實是近幾年才開始實行，根據行政院2019年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」，拍板透過「補班挪移」的方式，讓未來春節連假至少有7天的假期，不只是讓民眾有更大的空間可以安排返鄉事宜，也能夠適度的紓解返鄉車流、人潮。當時就計畫未來10年農曆春節連假都將從小年夜開始放假，並進行常態化處理，即使未來政黨輪替，預期政策也不受影響。
其實這個政策非常的聰明也實用，如果除夕才要放假的話，返鄉車潮全部集中在同一天，不僅塞車塞到哭出來，大眾交通運輸工具的運能可能也會超過負荷，有些人甚至除夕還要上班，也趕不及回家跟家人團聚圍爐。而如果根據該網友建議讓企業自己決定何時放假，相信多數公司行號一定上班到最後一刻，畢竟過年許多都是停擺的狀態，年前能衝多少是多少。
而這次2月8日小年夜放假，彈性放假補班的日子選在下週2月17日（星期六），這時候就是公司特休拿出來使用的最佳時機，對於要出國的人，只要請假15、16、17日三天，就能從8日一路放到18號，連續假期高達11天，出國回來還能休息再上工，是非常不錯的選擇哦！
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