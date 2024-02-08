台糖豬複驗被打臉！王必勝深夜再發聲 質疑台中市府這1點
台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，先前中央、地方檢驗結果不同調，7日食藥署確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm，為此衛福部次長王必勝日前槓上中市府，7日晚間王必勝除了還原何謂「審慎評估」，並質疑台中市府處理調查的方式。
記者孫唯容／綜合報導
王必勝在臉書指出，2/2下午食藥署收到台中市政府通知梅花豬肉驗出西布特羅0.002ppm，當時食藥署同仁即提醒台中這物質沒有被檢出過，且濃度接近極限值，應審慎處理，因為依過去的經驗，地方遇到特別的個案都會跟食藥署至少討論一下，需要時也會送來複驗確認，但台中市府從1/15發現到2/2期間，反覆驗了22次。
王必勝直言，這期間共驗了22次之多，把整盒肉驗到剩下最後一點，等公佈後才送食藥署複驗，這時已是台中拿到檢體後20天了，同時，這盒問題肉已經不復存在世上了，日後要再調查也沒有檢體了。
王必勝表示，根據台中揭露的資訊，第一次驗出0.018ppm，隨後再驗出兩次0.002ppm，光是這樣的差異，如果沒有把握，難道不該跟食藥署討論一下，同時也把檢體給食藥署或其他合格檢驗單位複驗一下嗎？ 處理後大家可以一起發佈，共同面對處理，畢竟這是特殊的個案。
面對瘦肉精一度檢測陰性最終仍確定檢出，王必勝強調，先前在FB指出的5個事實，現在仍然是事實，直隨著全國各地數百件的檢驗陸續出爐呈現陰性，就是一個檢體出問題，是單一事件，不能排除檢體的污染。