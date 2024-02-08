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刮刮樂地雷款遭點名！內行認了：公開的秘密　最容易回本是這張

▲今（8）日迎來農曆春節連假，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抱得大獎好過年。（圖／記者林調遜攝）
▲今（8）日迎來農曆春節連假，許多人會到彩券行買刮刮樂拼手氣，希望能抱得大獎好過年。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

農曆春節年假從今（8）日開始連放7天，不少人除了回家跟家人團聚外，也非常喜歡到彩券行買刮刮樂拼手氣！希望財神爺春節期間可以來敲門。而2024年刮刮樂販售一共17款刮刮樂，近日就有網友分享刮刮樂年前戰績，結果其中「2000萬超級紅包」以及「金龍獎」差評最多遭點名是「地雷款」， 原因曝光後，也讓許多彩迷相當認同。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「2000萬超級紅包的刮刮樂一張賣2000元，從獎金結構來看，中1000元的機率有40.01%，中超過2000元以上的獎項機率是29.33%，扣除之後等於0元的機率是30.66%，大家都只著墨在中獎率高達69.34%，但卻沒注意這其中有40.01%根本不會回本，想問大家為什麼想買？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「期望值低到不行，一次噴兩張藍色小朋友超痛」、「說個笑話，前天去買號稱69％中獎率3張連號都沒中」、「因為2000萬超級紅包只有過年才有，覺得新鮮才買吧」、「2000萬超級紅包其實超雷的，中獎率越高其實他的小獎項越多，代表越難回本」、「2000萬超級紅包是最容易虧錢一款刮刮樂喔！大家都在拼大獎而買」。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲2000萬超級紅包的刮刮樂雖然中獎率有69.33%，不過從獎金結構來看，能刮到2000元以上獎項的機率只有29.33%，有40.01%機率會虧本只中1000元。（圖／記者林調遜攝）
事實上，這早就已經是公開的秘密，「2000萬超級紅包」的刮刮樂雖然標榜有69.34%的中獎率，但因為中獎的693萬餘張當中，1000元的就高達4百萬張，所以其實「2000萬超級紅包」是「最容易虧錢」的刮刮樂，回本率僅有29.33%，同時也是所有販售中刮刮樂回本率最低的一款，以一張2000元售價來說，整體CP值不高，僅適合想拼大獎的人購買。

同樣另外一款「金龍獎」也是同樣的情況，一張販售500元，雖然標榜的是100%中獎，但是在總發行數700萬張當中，100元的獎項就超過總發行數的二分之一，如果加上沒有辦法回本的200元、300元的獎項的話，總計佔據430萬9340張，用概率來算的話，金龍獎的回本率剩下38.44%，還比同價位的「五路財神（40.02%）」、「大利大市（42.02%）」還要低，間接證明中獎率越高的刮刮樂只是行銷噱頭。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲台彩每年推出的「金龍獎」標榜中獎率100%，但實際上因為小獎非常多，回本率其實不如同價位的「五路財神」及「大利大市」。（圖／記者林調遜攝）
《NOWnews》記者連續三年刮了「金虎獎」、「金兔獎」、「金龍獎」，不過運氣不佳，每年都是中獎100元及200元沒有回本，反倒是年前在饒河夜市購買了「大吉大利」以及「五路財神」，分別中獎5000元及500元回本，如果說要購買500元價位刮刮樂，首推這兩款，回本率分別都突破4成；而200元價位則是推薦「金龍報喜」，回本率50.34%，是所有刮刮樂款式當中最高。

至於如果有預算的話，千元以上刮刮樂首推「1200萬大吉利」，回本率高達38.77%；2000萬超級紅包如果真的想拼大獎的人則適合購買，口袋不夠深的千萬不要隨意嘗試，有高達70.67%是虧本甚至是0元，雖然已經有人刮出100萬甚至2000萬頭獎，但那都屬於倖存者偏差，因為沒中獎的人更多，只是不會在網路分享而已，祝大家刮刮樂大獎龍總來。

▲刮刮樂「回本率」出爐，今年奪得冠軍的為200元面額的「金龍報喜」，頭獎高達600個。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
▲刮刮樂「回本率」出爐，今年奪得冠軍的為200元面額的「金龍報喜」，頭獎高達600個，而「2000萬超級紅包」則是回本率最低的刮刮樂。（圖/刮刮樂中獎資訊分享）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：買彩券應該量力而為，不因沉迷而影響日常生活。

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