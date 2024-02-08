墾丁跌落神壇！過年「訂房最低不到5成」 網傻眼查到郭台銘房價
國旅勝地「墾丁」跌落神壇！春節連假今（8）日開始，往年大家安排走春時，總是會選擇有「國境之南」之稱的墾丁，不過今年墾丁春節連假訂房率不到7成，甚至有業者最低不到5成，創下15年來最低紀錄。有網友上網查了春節連假的墾丁房價之後，讓他感到非常傻眼，竟然有飯店住宿一晚高達破萬元5位數，讓不少人調侃「這是什麼郭台銘房價」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「查了一下墾丁某飯店的8日以及9日的住宿價格，發現每晚入住的金額是1萬180元，想問一下大家覺得應該要降到多少才算合理？」貼文曝光後，不少人狂酸「國旅就繼續這樣，一個一個跌落神壇」、「台灣住宿真的是郭台銘等級的貴」、「10180住一個晚上，是專門給郭台銘住的嗎？」、「難怪大家都出國」。
事實上，在網友討論之前，墾丁2023年觀光就已經出現警訊，根據墾丁國家公園綜合整個園區的人潮統計，疫情前的2019年有400萬的人次，疫情期間的2022年為253萬人次，結果2023年疫情大解封之後僅有262萬人，只比2022年多出9萬人，甚至比疫情前的400萬人整整少掉40%左右。
而在2023年暑假期間，墾丁湧入57萬餘人，還比2022年疫情期間的66萬人還少，正所謂「旺季不旺」就是一個觀光景點最大的警訊。當時屏東縣政府表示「這跟國人報復性出國旅遊有關」，不過回歸至今墾丁春節訂房率創下15年最差紀錄，許多遊客認為「房價過高」也是真兇。
而《NOWnews》記者也實際使用「booking」、「Agoda」訂房網查詢，發現還是能找到便宜的住宿，不過高檔的酒店飯店仍然破萬元的價格也非常多間，其中最令人詬病的就是，當日期輸入春節期間時，發現有些住宿業者還是有哄抬房價情況，這就是台灣國旅最大致命傷，總愛在年節、連假期間趁機漲房價。
記者查詢過程發現，像是墾丁某飯店一個晚上原價12000元，春節特價10900元左右，結果把時間調整到3月9日10日非連假的普通假日，原價竟然變成10000，打折8800元，這也不能怪國人不愛國旅，在這個疫情大解封的世代，更多人傾向出國旅遊性價比更高，未來墾丁要如何恢復過去榮景，重新吸引國人前往旅遊，想必是地方政府以及民宿業者的一大課題之一。