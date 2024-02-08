王少偉牽線許藍方「悄悄當代言人」賺進百萬 老友王俐人被犧牲
藝人王少偉與「最美性學博士」許藍方傳緋聞傳了2年多，雙方始終以好朋友互稱，至今不認愛。昨（7）日許藍方才被周刊爆出，上個月到巴黎旅遊，王少偉被直擊愛相隨。今（8）日王少偉被爆出幫許藍方牽線，以百萬代言費接下醫美診所代言人，取代王的20年老友王俐人。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，王少偉與某醫美診所老闆是好朋友，也會介紹圈內好友來光顧，而該診所的代言人7年以來都是王俐人代言，去年12月診所的臉書粉專封面照換成許藍方，悄悄撤換代言人，據傳就是王少偉牽的線。
據悉，診所和王俐人合作相當愉快，如今卻突然換成許藍方，王俐人得知後相當傻眼，而王俐人與王少偉是認識多年的好友，因此也讓身旁友人感嘆，王少偉這次是老友不如女友重要。
許藍方日前到巴黎慶生，臉書上滿滿都都是「男友視角」，有網友在底下留言詢問，「博士又跟誰去旅行」、「老王幫妳拍照嗎」，許藍方直接回應「旅行不能自己嗎」、「世上的人有很多吧」，看似沒承認也沒否認，卻被民眾目擊與王少偉同行，兩人的戀情宛如「公開的祕密」。
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