台灣「最強走春景點」集合！中部冠軍不是一中街　南部遊客玩這裡

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根據觀光署2023年統計，北部地區1月春節時，最強景點是位於新北市的「林口三井 Outlet」，單月累積有91萬餘人到此朝聖；第二名則是位於桃園市的「大溪老街」，1月份也有76萬餘人造訪；至於第三名一共有兩景點，分別是新北市「淡水老街（51萬人）」、新北市「九份老街（51萬人）」；第五名則是台北市「松山文創園區（51萬人）」。
值得一提的是，北部區域的第三名至第五名都是51萬人次，而「淡水老街」以及「九份老街」的統計數字一個人都不差，兩者都是51萬1160人；而松山文創園區則是小輸幾百人，依舊熱度非常高。今年台灣燈會雖然不在北部地區舉辦，不過台北也在西門町舉辦台北燈節，從西門一路延伸到北門，目前已經有許多作品亮燈，北部民眾春節也可以到此參訪看看哦！
中部地區最強景點一中街輸給它！單月湧入211萬人造訪
根據觀光署2023年統計，中部地區最強景點是台中市「一中街」，不過在過年期間因為台灣人都有拜拜祈福的習慣，因此在中部地區1月春節時，最強景點位於雲林縣「北港朝天宮」，單月湧入211萬人造訪；第二名也同樣是雲林縣的「北港武德宮」，1月份也有150萬人朝聖。至於第三名至第五名，分別為台中市「一中商圈（94萬人）」、彰化縣「溪洲公園（75萬人）」、台中市「逢甲夜市（65萬人）」。
南部黃色小鴨戰台灣燈會！去年最強景點是這裡
至於到了南部，今年競爭可就相當激烈了！不僅黃色小鴨睽違10年游回愛河港，今年的台灣燈會在台南舉辦，安平燈區光是開幕就單日湧入26萬人，而黃色小鴨來三天就衝破60萬人到場拍照留念，今年南部兩大活動可以說是春節不能錯過的重頭戲。
而根據觀光署2023年統計，去年1月春節時，南部最強景點是高雄市「蓮池潭」拿下，單月湧入167萬人；第二名則是台南市「南鯤鯓代天府」，1月份也有125萬人到此造訪；第三名至第五名依序為屏東縣「車城福安宮（116萬人）」、高雄市「旗山老街（95萬人）」以及台南市「南紡購物中心（65萬人）」。
東部走春景點太魯閣強勢奪冠！前五大熱門景點公開
東部地區去年1月春節時，單月遊客數最多的則是花蓮縣「台八線景觀區」，也就是太魯閣公園周邊，單月湧入17萬名旅客；第二名則是台東縣「池上大坡池」，1月份也有13萬人到此造訪；第三名至第五名則是花蓮縣（鯉魚潭（12萬人）」、花蓮縣「七星潭（8萬人）」、台東縣「東部海岸富岡地質公園（7萬人）」。
綜合來說，最推的走春景點位於南部，因為今年台灣燈會舉辦在台南，可以安排一天台南遊、一天到高雄去看黃色小鴨；而各縣市排名不免可以看到老街、商圈的身影，大家走春都愛逛街；另外則是廟宇的部分，有些沒有入列觀光署統計，像是南投縣紫南宮，廟方預計去年至少有500萬人造訪，也是過年熱門宮廟之一，都可以參考。以上的景點都是按照數字統計排出春節熱門程度，可能會因為活動舉辦等其他因素影響今年排名，就提供給走春時不知道要去哪的民眾參考看看哦！
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