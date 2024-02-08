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成人網紅「玩偶姐姐」真面目曝光！網崩潰不信：100人遭公開處決

▲知名成人網紅「玩偶姐姐」王佳樂平常都戴著口罩非常神秘，近日真面目被公開，引起網友熱烈討論。（圖/玩偶姐姐IG）
▲知名成人網紅「玩偶姐姐」王佳樂平常都戴著口罩非常神秘，近日真面目被公開，引起網友熱烈討論。（圖/玩偶姐姐IG）

記者張嘉哲/綜合報導

中國在去年頒布「打假帳號」的政策，要求如果粉絲數超過50萬以上的網路自媒體，都必須要展示真實姓名以及長相，然而近日網路上流傳一張中國Bilibili平台為了推行實名制而公布的照片，配合春節到來還寫下「給您拜年啦」！結果照片大翻車，不僅公布許多虛擬網紅（Vtuber）的真面目，其中成人內容創作者「玩偶姐姐」也同樣直接崩壞，讓網友幻想破滅直呼「這不是公開處決這是什麼？」

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中國最近頒布了新的自媒體帳號前提實名制，規定粉絲數超過50萬的帳號，平台會強制在頻道公布持有人的本名以及照片，防止有人用來做非法的事情，而如果這些帳號不願意公開本名的話，就會遭到網站平台降低曝光率以及分潤，因此不少虛擬網紅都誠實交出自己的真實名字。

而在這份公開的「給您拜年啦」的海報當中，會發現有許多虛擬網紅以及網美，像是常常在Bilibili上非常活躍的「雷爾娜」、「白神遙」，以及「超新星蜜球兔」、「奈姬」等人都出現在上面，還包括成人內容「玩偶姐姐」也在海報上面，由於過去「玩偶姊姊」都是全妝+戴口罩，因此真面目公開之後，讓大批粉絲相當驚訝。

▲最近大陸社群瘋傳一張海報圖，是公開虛擬網紅以及網美的本名及照片，結果「玩偶姐姐」王佳樂本尊引起熱烈討論。（圖/玩偶姐姐IG、B站）
▲最近大陸社群瘋傳一張海報圖，是公開虛擬網紅以及網美的本名及照片，結果「玩偶姐姐」王佳樂本尊引起熱烈討論。（圖/玩偶姐姐IG、B站）
不少網友看到照片後，立刻在社群上瘋傳，許多紛紛表示「.....化妝真的可以改變一個人，玩偶姐姐也差太多了吧」、「玩偶姐姐差超多，這不是公開處決是什麼？」、「覺得沒什麼，倒是這個政策挺棒的，網紅拋頭露面賺錢也比較好，粉絲不會被騙，至少知道是支持真人」、「這個自己看到不會社會性死亡嗎？」、「一百人被公開處決也太殘忍了吧！」

不過也有許多人發現，上面的照片許多都是屬於「證件照」，因此認為不好看也非常情有可原，有些人的證件照甚至是數年前所拍攝，跟現在長不一樣也不奇怪，繼續力挺自己支持的偶像，自海報公開以後，目前沒有出現有網紅遭到大量退粉的消息，甚至有些不露臉的虛擬網紅，公開長相還反而吸引更多人稱讚、追蹤。

▲中國粉絲數超過50萬的虛擬網紅真面目被公開，製作成拜年的海報，在大陸社群瘋傳。（圖/微博）
▲中國粉絲數超過50萬的虛擬網紅真面目被公開，總共100人被製作成拜年的海報，在大陸社群瘋傳。（圖/微博）
事實上，這位「玩偶姐姐」的英文名字叫做「Hong Kong Doll」，直翻就是香港娃娃的意思，所以就被稱之為「玩偶姐姐」，真名叫做王佳樂。她是從2020年12月才開始在網路展露頭角，在當時已經滿是網紅的時代憑藉著成人內容殺出一條血路，平常她最神秘的就是都會戴著口罩不露出全臉，目前IG也有66萬人追蹤，人氣相當高。如今真面目因為中國打假政策被公開，又掀起一波討論。

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