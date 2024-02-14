2024招財運神準心理測驗！直覺選一張圖　看你在哪方面最「富有」

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1、笅
看很開那方面
對於賺錢這件事，你顯得非常「隨緣」，可以說你沒有什麼賺錢的企圖心，缺少了擁有任何物質享受的動機。這或許是導致你無法擁有更多的「卡點」，如果這是你想要的情況，那就無所謂卡不卡，能擁有隨緣的心態，也是一種心境上的富有。
2、香爐
信念調頻那方面
你相信自己值得擁有金錢，金錢便會源源不絕地流向你。當你失去信念和信心，匱乏感出現的時候，只要再度把自己的信念重新調整好，重新校準那個擁有金錢的豐盛感。那麼，你不需要太努力也可以獲得足夠的財富。
3、春花
追求熱情那方面
你只關心開不開心。任何工作只要做得開心，你其實也不是很關心「賺不賺錢」這件事。然而，你幾乎不太有金錢上的困擾，因為你永遠處於高頻狀態，別說財運了，什麼好運都會被你吸引過來呀！
4、香
精神世界那方面
重視精神層面的你，幾乎是無慾無求，與其關心金錢或工作，你覺得平靜安穩的感覺，才是你想要的。覺得一切都剛剛好就好，夠用就好。
5、敬杯
樂於分享那方面
與人分享使你感到快樂，於是給出去的能量又回流到你身上，這份不求回報的善意，使你不意外地擁有更多，在周遭創造出和諧的流動，你的任何需求都能得到滿足。
6、元寶
努力再努力那方面
什麼顯化法則、吸引力法則，各種可以破解金錢限制性信念的方法，你幾乎都嘗試過了。這麼積極的你、這麼關心金錢的你，沒有理由沒有錢，為了擁有豐盛，你做了很多努力，只是要注意這份追求的背後，是否有更令你值得探討的部份。