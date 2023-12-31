2024神準心理測驗！直覺選一張圖　測告別2023「跨年該掃除什麼」

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1、掃把
你需要掃除的是「硬邦邦的腦袋」
被太多框架和高道德標準給綁架的你，需要好好整頓這些不適合你、並且會阻礙你前進的舊思維。只要調整一下你的觀念和想法，有些彈性出現的話，就會有很大的進步囉。
2、水桶
你需要掃除的是「種種的情緒」
為自己的情緒找到抒發的管道，試著讓各種情緒可以好好離去，而不是總讓它們逗留在你身上。你需要找到情緒排毒的方式，撥開情緒的雲霧，才看得見周遭有許多的發生，都在等著你去探索與發現。
3、手套
你需要掃除的是「身體過多的勞動」
身體的勞累感是你需要好好排除的，請好好整頓與保養你的身體。努力是好的，只要確認你的努力方向，是真正符合你的內心渴望，免得白忙一場，吃力不討好喔。
4、滾筒式黏黏棒
你需要掃除的是「家人的情緒勒索」
愈親近的人愈容易把你惹毛，不得不接觸的話，請隨時注意自己的意願，該拒絕的時候就勇敢說不。請堅定自己的立場，一旦減少了這些消耗，才能有新鮮的人事物，進到你的生命裡。
5、雞毛撢子
你需要掃除的是「別人的垃圾」
每個人都有自已的小宇宙，你不需要總是加入別人的故事，也不需要總是入戲太深，以致於把別人的垃圾往自己身上背。請問你有在環保局上班嗎？（欸！丟掉別人的垃圾吧～你才能踏著輕盈的步伐往前走。
6、畚斗
你需要掃除的是「沒有重心的生活」
沒有目標或生活重心的人，容易像一灘停止流動的死水，前進不了還可能漸漸發臭。如果你想當水母，那麼，也要知道自己是否願意信任，真真切切地信任這片生命的海洋。接受任何來到面前的機會與挑戰，絕不把希望寄託在任何人身上，繞著不重要的人轉呀轉。