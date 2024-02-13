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刮刮樂選號密技公開！他曝「2尾數最旺」爆賺5千：第一次整張全中

▲Kiki實測了3招刮刮樂傳說最容易中獎的4個尾數，沒想到砸了1萬元結果卻不如預期。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）
▲Kiki實測了3招刮刮樂傳說最容易中獎的4個尾數，沒想到砸了1萬元結果卻不如預期。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）

記者賴禹妡／綜合報導

刮刮樂在過年期間是最為熱門的活動之一，許多民眾都到彩券行試手氣，希望能順利刮中大獎。而YouTuber「那個女生 Kiki」近日就上傳新影片，她實測了3招坊間流傳最容易中獎的4個尾數，沒想到砸了1萬元結果卻不如預期，反而是尾數2、7回本率飆高，還整張全部刮中，直接爽賺5000元。 

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Kiki按照經驗統整了過去玩刮刮樂容易中獎的祕訣，今年決定砸1萬元購買刮刮樂來實測是否有用，第一招就是謠傳容易中大獎的「尾數9號」，她共買10張100元面額的刮刮樂「攏好運」，「看會不會中獎率提高，同時又中超過100塊錢」。Kiki實測下來，10張「攏好運」刮刮樂總共刮中1張500元、2張200元，總共賺回900元，讓她驚呼「小虧100元等於回本9成欸」，而該張中了500元的刮刮樂尾數為99號。 

▲Kiki實測了刮刮樂3招，坊間流傳最容易中獎的4個尾數，沒想到砸了1萬元結果卻不如預期。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）
▲Kiki實測下來，10張「攏好運」刮刮樂總共刮中1張500元、2張200元，總共賺回900元。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）
接著Kiki透露第二招為中獎機率最高的「尾數0跟1」，雖然不會中大獎，但至少會有一些小獎。她共買了6張200元面額刮刮樂「幸運紅包」及3張300元面額刮刮樂「無敵開獎機」，沒想到最後6張「幸運紅包」全數槓龜，「無敵開獎機」則是有2張中了300元，尾數都是1。 

第三招則是歷年來最旺的祕訣「尾數5號」，Kiki自認爲這是中獎機率最高的，最高還有達過7成。她共買了2張2000元面額刮刮樂「2000萬超級紅包」、5張500元面額刮刮樂「大發利市」以及2張200元面額刮刮樂「幸運紅包」、「金龍報喜」。最後「大發利市」全數槓龜，「金龍報喜」刮中200元，2張「2000萬超級紅包」則各中1000元。 

▲Kiki實測了刮刮樂3招，坊間流傳最容易中獎的4個尾數，沒想到砸了1萬元結果卻不如預期。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）
▲Kiki實測刮刮樂歷年最旺的「尾數5號」，沒想到最後「大發利市」全數槓龜。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）
最後，Kiki讓合作夥伴阿翔也分享自己的選號祕訣，原來阿翔前陣子去拜訪一位老闆，對方建議可以買尾數2或7的刮刮樂。阿翔分別購買了2張尾數7號及1張尾數2號的「2000萬超級紅包」，沒想到其中一張竟每個區塊都中獎，該張總共中了5000元，尾數為2號，讓Kiki都忍不住驚呼：「太扯了啦，很少看到整張全中的欸！」 

▲Kiki實測了刮刮樂3招，坊間流傳最容易中獎的4個尾數，沒想到砸了1萬元結果卻不如預期。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）
▲阿翔分別購買了2張尾數7號及1張尾數2號的「2000萬超級紅包」，沒想到其中一張竟每個區塊都中獎。（圖／翻攝自YT「那個女生 Kiki」）
「2000萬超級紅包」另外兩張則是分別刮中2000元及1000元，阿翔也笑喊：「這是刮刮樂有史以來賺最多錢的一次了。」至於刮刮樂尾數到底是否與中獎機率有關，《NOWnews》向台彩求證，台彩僅表示，對於網路流言不予回應。 


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