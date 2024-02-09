獨／刮刮樂「中獎故事遭轟太假」！頭獎得主現身了　完整內幕公開

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羅先生提到，自己是在週一（5）日，原本預計要在過年的時候才要刮，但本週三（7）日下午時閒來無事，於是就開始慢慢玩，沒想到在刮200元的「龍來發」時，竟然發現自己幸運中了頭獎200萬元，幸運號碼25號對中，當下自己也非常的驚訝，拍照時還興奮到模糊。
記者詢問是在哪一家彩券行購買？羅先生表示「我是在彰化大埔路一家新開的彩券行購入的，而且好笑的是，當時候告知老闆要購買一整本時，中頭獎這本還是老闆挑給他的，沒想到卻幸運中獎，事後自己也回到彩券行給店家列印中頭獎的刮刮樂，並且包了紅包給店家致謝」。至於中獎的刮刮樂尾數是多少，羅先生表示「這張龍來發刮刮樂尾數是70」。
羅先生說「很多人問我說，實際上會拿到多少錢，答案總金額為159萬2000元，目前已經跟彩券行談好他們要直接兌現給我，不用再跑去銀行一趟」羅先生也公開其他199張刮刮樂戰果「扣掉頭獎200萬獎項的話，200元這本回12400元；300元這本回20100元，其他199張總計賠了17500元」。
而《NOWnews》記者上台彩官網實際查詢「龍來發」刮刮樂的獎金結構，發現該名羅先生真的是「天選之人」，因其這款刮刮樂的中獎率以及回本率都只有31%，是今年新春17款刮刮樂當中，倒數第二名，僅贏過「2000萬超級紅包」1.67%，而且該款刮刮樂的頭獎只有8張，中獎率是0.0001%，實在是有夠幸運！今天除夕開始一連6天連假開始，《NOWnews》也祝大家新年快樂，刮刮樂大獎龍總來！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不要沉迷影響日常生活。