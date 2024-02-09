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獨／刮刮樂「中獎故事遭轟太假」！頭獎得主現身了　完整內幕公開

▲一年一度的農曆春節到來，台彩在此之前都會推出多款新年刮刮樂，獎金逐年加碼再加碼。（圖／記者林調遜攝）
▲一年一度的農曆春節到來，台彩在此之前都會推出多款新年刮刮樂，獎金逐年加碼再加碼。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

一年一度的農曆春節到來，台彩在此之前都會推出多款新年刮刮樂，獎金逐年加碼再加碼！也吸引不少過年想要試試看手氣的民眾搶買，不過，越靠近春節買氣越高之時，台彩就會釋出許多離奇的「中頭獎故事」，像是聽鸚鵡的話中100萬、屬龍婦女正旺中2000萬等等，讓許多人砲轟「一年一度編超瞎故事大賽又來了」！對此，《NOWnews》獨家採訪到來自彰化的羅先生，他在本週三在家刮刮樂刮中頭獎200萬元，他也大方分享所有心路歷程，證實刮刮樂真的有大獎存在，只是沒中的人選擇性不相信而已。

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《NOWnews》獨家訪問到一位來自彰化的羅先生，他透露自己已經好幾年沒有買刮刮樂，在親友建議要不要合資的情況之下，最後答應買了整本的「龍來發（單張200元）」以及「無敵對獎機（單張300元）」，兩本都是100張包裝，總計花費5萬元購入。

▲彰化一名羅先生日前到彩券行購買200元「龍來發」以及300元「無敵對獎機」100入一本的刮刮樂，結果幸運中頭獎200萬。（圖/羅先生授權提供）
▲彰化一名羅先生日前到彩券行購買200元「龍來發」以及300元「無敵對獎機」100入一本的刮刮樂，結果幸運中頭獎200萬。（圖/羅先生授權提供）
羅先生提到，自己是在週一（5）日，原本預計要在過年的時候才要刮，但本週三（7）日下午時閒來無事，於是就開始慢慢玩，沒想到在刮200元的「龍來發」時，竟然發現自己幸運中了頭獎200萬元，幸運號碼25號對中，當下自己也非常的驚訝，拍照時還興奮到模糊。

記者詢問是在哪一家彩券行購買？羅先生表示「我是在彰化大埔路一家新開的彩券行購入的，而且好笑的是，當時候告知老闆要購買一整本時，中頭獎這本還是老闆挑給他的，沒想到卻幸運中獎，事後自己也回到彩券行給店家列印中頭獎的刮刮樂，並且包了紅包給店家致謝」。至於中獎的刮刮樂尾數是多少，羅先生表示「這張龍來發刮刮樂尾數是70」。

▲彰化羅先生玩刮刮樂「龍來發」中頭獎200萬元！拍照時還興奮到模糊。（圖/羅先生授權提供）
▲彰化羅先生玩刮刮樂「龍來發」中頭獎200萬元！拍照時還興奮到模糊。（圖/羅先生授權提供）
羅先生說「很多人問我說，實際上會拿到多少錢，答案總金額為159萬2000元，目前已經跟彩券行談好他們要直接兌現給我，不用再跑去銀行一趟」羅先生也公開其他199張刮刮樂戰果「扣掉頭獎200萬獎項的話，200元這本回12400元；300元這本回20100元，其他199張總計賠了17500元」。

而《NOWnews》記者上台彩官網實際查詢「龍來發」刮刮樂的獎金結構，發現該名羅先生真的是「天選之人」，因其這款刮刮樂的中獎率以及回本率都只有31%，是今年新春17款刮刮樂當中，倒數第二名，僅贏過「2000萬超級紅包」1.67%，而且該款刮刮樂的頭獎只有8張，中獎率是0.0001%，實在是有夠幸運！今天除夕開始一連6天連假開始，《NOWnews》也祝大家新年快樂，刮刮樂大獎龍總來！

▲羅先生完全是天選之人，200元這款「龍來發」的中獎率以及回本率都是31%，是17款刮刮樂當中倒數第二低，且頭獎也只有8張，中獎率是0.0001%。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡作公益）
▲羅先生完全是天選之人，200元這款「龍來發」的中獎率以及回本率都是31%，是17款刮刮樂當中倒數第二低，且頭獎也只有8張，中獎率是0.0001%。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡作公益）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應該量力而為，不要沉迷影響日常生活。

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