先別管全聯福袋了！7-11「10元巧克力餅乾」瘋傳　搶1盒倒賺49元

全聯福袋4款最划算是「它」！搶到現賺8400元　隱藏買法免排隊

▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福袋一年一度準備在大年初一正式開賣，可以說是每年春節的重頭戲！由於每次全聯福袋都跟許多廠牌聯名推出實用性的商品，因此廣受好評，去年的萬國通路行李廂有門市才賣9分鐘直接完售，非常的驚人。而今年全聯福袋一共推出4款福袋，又有什麼好料呢？一款德國雙人鍋福袋組合，只要搶到就現賺超過8400元！成為今年全聯福袋的CP值冠軍。《NOWnews》記者也特別整理內行網友分享「免出門排隊的隱藏買法」、「比較容易買到攻略」，提供給大年初一準備開搶福袋的民眾參考！

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今年全聯福袋一共推出4款福袋，分別是300元的「福利熊福袋」、900元「Discovery四輪摺疊收納購物車」、3000元「Discovery 26吋多功能露營行李箱」以及1800元的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，全部都是在大年初一上午10點正式在門市開賣。

▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元福鍋組合。（圖／全聯提供）
▲全聯初一開賣4款福袋，包括300元的龍年生肖偶袋、900元Discovery收納購物車、3000元多功能露營行李箱、1800元德國雙人電子鍋組合。（圖／全聯提供）
2024全聯福袋最超值是電鍋！搶到現賺8400元

根據全聯公布的資料，1800元的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」福鍋組合榮獲最划算冠軍，光是電鍋建議市售價格就要8800元，加上福鍋組合的內容物，整袋總價值來到9485元，等於只要買到的話，就現賺8400元，是今年全聯福袋婆媽討論度最高、CP值最高的福袋人選。

過去這款電子鍋曾經有被全聯拿來當作印花點數換購禮品，當時候也要70枚印花+2899元或30枚印花+3499元，印花一點可是要在全聯消費200元才能得到，顯見該組電鍋的價值相當高，這次不僅破盤價1800元還送一堆商品外，再送你6次抽大獎的機會，有機會抽到特斯拉、Gogoro、出國來回機票等大獎，真的賺翻！

▲今年全聯福袋當中熱度最高的是這款「德國雙人電子鍋」，只要買到現賺8400元。（圖/全聯提供）
▲今年全聯福袋當中熱度最高的是這款「德國雙人電子鍋」，只要買到現賺8400元。（圖/全聯提供）
全聯福袋隱藏買法免出門！內行人更容易搶到靠三招

由於全聯福袋熱門的福袋都有限量，因此常常會造成有人在大年初一清早就到門市排隊的情況，去年有人為了要買萬國通路的行李箱，竟然12點就到全聯門口等待，雖然最後順利買到也成為頭香，但是付出的時間成本也相當大。內行婆媽也分享三招，表示可以更簡單搶到自己想要的福袋。

▲全聯初一兔年限定福袋開搶，頭香除夕夜就到現場排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯每年初一開賣福袋，每年都吸引大批人潮一大早就來排隊搶購，去年一位先生頭香就排了10.5小時。（圖／記者鍾怡婷攝）
一、「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」今年有提供線上搶購：民眾只要使用「PXGo!小時達」就可以在家搶購不用出門，手速快的人非常適合。
二、尋找人潮較少的全聯門市進攻：民眾可以選擇不是在市區、鬧區的全聯門市選擇排隊，人潮較少，更有機會買到想要的福袋。
三、全聯福袋大潤發也有賣：很多人都以為全聯福袋只在全聯有賣，一窩蜂全部擠到全聯去，但其實大潤發門市也有販售全聯福袋哦！

綜合來說，今年全聯福袋在開賣之前就備受討論，除了非常跟得上流行推出「四輪摺疊收納購物車」以外，行李箱也推出最近超夯的「胖胖箱」，甚至是破盤價的電鍋，想必今年應該又是秒殺等級。特別注意所有福袋都是大年初一上午10點正式開賣，在全聯門市、大潤發門市以及小時達（僅限福鍋組合）開賣，而抽獎的部分則是在2月22日下午14時直播開出，民眾購買福袋後別忘記登入序號！祝大家幸運中獎。

▲全聯今年福袋超時尚，推出「四輪折疊購物車」以及行李「胖胖箱」，都是去年開始流行的品項，非常懂時下流行。（圖/全聯提供）
▲全聯今年福袋超時尚，推出「四輪折疊購物車」以及行李「胖胖箱」，都是去年開始流行的品項，非常懂時下流行。（圖/全聯提供）

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