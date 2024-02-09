全聯福袋4款最划算是「它」！搶到現賺8400元　隱藏買法免排隊

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2024全聯福袋最超值是電鍋！搶到現賺8400元
根據全聯公布的資料，1800元的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」福鍋組合榮獲最划算冠軍，光是電鍋建議市售價格就要8800元，加上福鍋組合的內容物，整袋總價值來到9485元，等於只要買到的話，就現賺8400元，是今年全聯福袋婆媽討論度最高、CP值最高的福袋人選。
過去這款電子鍋曾經有被全聯拿來當作印花點數換購禮品，當時候也要70枚印花+2899元或30枚印花+3499元，印花一點可是要在全聯消費200元才能得到，顯見該組電鍋的價值相當高，這次不僅破盤價1800元還送一堆商品外，再送你6次抽大獎的機會，有機會抽到特斯拉、Gogoro、出國來回機票等大獎，真的賺翻！
全聯福袋隱藏買法免出門！內行人更容易搶到靠三招
由於全聯福袋熱門的福袋都有限量，因此常常會造成有人在大年初一清早就到門市排隊的情況，去年有人為了要買萬國通路的行李箱，竟然12點就到全聯門口等待，雖然最後順利買到也成為頭香，但是付出的時間成本也相當大。內行婆媽也分享三招，表示可以更簡單搶到自己想要的福袋。
一、「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」今年有提供線上搶購：民眾只要使用「PXGo!小時達」就可以在家搶購不用出門，手速快的人非常適合。
二、尋找人潮較少的全聯門市進攻：民眾可以選擇不是在市區、鬧區的全聯門市選擇排隊，人潮較少，更有機會買到想要的福袋。
三、全聯福袋大潤發也有賣：很多人都以為全聯福袋只在全聯有賣，一窩蜂全部擠到全聯去，但其實大潤發門市也有販售全聯福袋哦！
綜合來說，今年全聯福袋在開賣之前就備受討論，除了非常跟得上流行推出「四輪摺疊收納購物車」以外，行李箱也推出最近超夯的「胖胖箱」，甚至是破盤價的電鍋，想必今年應該又是秒殺等級。特別注意所有福袋都是大年初一上午10點正式開賣，在全聯門市、大潤發門市以及小時達（僅限福鍋組合）開賣，而抽獎的部分則是在2月22日下午14時直播開出，民眾購買福袋後別忘記登入序號！祝大家幸運中獎。
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