除夕夜只有9度！全台絕望濕冷再一天 過年「回暖、放晴」時間曝
今（9）日除夕強烈大陸冷氣團和華南雲雨區東移影響，全台各地感受仍偏濕冷，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今晚至明（10）日清晨，北部沿海及部分平地最低氣溫在攝氏9度左右，大年初二至大年初六（2/11至2/15）冷空氣逐日減弱，各地回歸晴朗穩定的天氣。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日白天「鋒面雨帶」結構漸減弱，各地雖有局部短暫雨，但雨勢減小，入夜後西半部降雨停歇、東半部有局部短暫雨。
吳德榮說明，今天「強烈大陸冷氣團」持續籠罩，天氣相當濕冷，今晚至明晨，北部沿海及部分平地最低氣溫在9度左右，今日除夕各地區氣溫分佈上，北部攝氏9至15度，中部攝氏10至18度，南部攝氏12至23度，東部攝氏11至23度。
吳德榮提及，明日將與近一步趨緩，但仍受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部晴朗、乾冷，大年初二起至大年初六，各地天氣晴朗、冷空氣逐日減弱，白天陽光露臉「逐日回暖」，入夜則受「強輻射冷卻」影響降溫，日夜溫差很大，尤其大年初二清晨，部分平地的最低氣溫將降至攝氏8度以下，大年初三、大年初四清晨，則仍在攝氏10度左右。