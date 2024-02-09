一個讚包10元給姪女瘋傳！他發文8hr「金額破17萬」 嚇到秒關版
這下真的糗了！今（8）日除夕不少人都會跟家人團聚，而小孩們也最期待飯後領到一年一度的紅包。結果有網友在小年夜突發奇想，發起「一個讚包給姪女10元」的挑戰，原本以為是個人臉書鬧著玩，沒想到才剛發文8hr，讚數竟然衝破1.7萬讚，也就是金額達到17萬之多，讓男子也認輸嚇到關版，並坦言「我感受到世界上滿滿的惡意」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名男網友小年夜在個人臉書公開貼文指出「一個讚包給姪女10塊，看能包多少，除夕晚上9點結算」並且還在文末誇下海口表示「刪文是小狗」，挑戰開始之後，不少網友就想看他翻車，不斷轉傳分享，因此該貼文只發布8小時就超過1.7萬讚，甚至連歌手謝和弦也到貼文朝聖，按讚貢獻「10元」給姪女。
換算下來，該名男子已經要包給姪女17萬元，讓他過程中也嚇壞表示「我開始感受到世上滿滿的惡意」、「靠X！按這麼快，是要叔叔去賣腰子嗎？」、「那個.....有需要骨髓、眼角膜還是捐腎的，請儘速跟我聯絡。
不少網友也笑翻表示「本來以為個人臉書亂玩，想不到吧」、「來朝聖大翻車現場，謝謝叔叔唷」、「朝聖翻車現場+1，過年最喜歡看叔叔崩潰了」、「真的是勇者，這種事情網友最愛參與了」而截至今早上午10時，該名男網友不是刪文，而是嚇到直接關版，姪女的紅包挑戰就此打住，不曉得最終姪女是否能真的拿到17萬紅包。
事實上，過去網紅「見習網美小吳」也曾經做過這個挑戰，在小年夜的時候發文表示「一個讚就包給媽媽一元」，沒想到24小時過去，按讚數竟然高達32萬3108個，小吳也真的說到做到，取了整數32萬元包紅包給媽媽，說到做到的承諾讓網友大讚「實在太孝順了！」事後小吳也開玩笑的說「這是我賺多久的錢啊！等一下」，讓大批粉絲全被逗樂。