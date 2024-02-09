新年安太座紅包「1讚=10塊」！名醫不到一天噴10萬 超狂紀錄曝光
農曆新年已經來到，今（9）日是家家戶戶最熱鬧的除夕夜，社群上也出現各種安太座挑戰，用讚來換算給老婆大人的紅包金額，因此總會出現大量友軍助陣「添財火」。而今年ICU醫師陳志金也再度發起「讚數換紅包」的安太座活動，然而才開始不到一天，就已經要包近10萬元，且活動期限還有整整兩天，讓不少網友笑稱：「金額有機會突破天際」。
記者潘毅／綜合報導
ICU醫師陳志金昨晚在臉書發文，表示：「安太座來了，雖然紅包是一定都要包的，但是『每個讚10元』多了一點點變數，多了一些和大家的互動，多一點點歡樂，太座也多一點點期待，我覺得很好！」
陳志金醫師每年都會發起「安太座紅包按讚」挑戰，今年他選擇提早開跑，然後照舊於年初二晚上結束；同時，他也幽默表示：「有緣就來按讚、分享，跳過也沒關係喔！本人辦此活動是完全出於自願，和低氣溫無關。」
事實上陳志金醫師在2021年時的挑戰中，就曾因為在期間內獲得3.6萬讚，最終包給老婆大人「36萬元」，不過當時他也分享，這個大紅包其實遲到了18年，是要還給老婆一家當年的結婚聘金。
而今年的活動中，陳志金醫師提早發起挑戰，更在短短14小時內，就累積超過9700個讚，累積金額已經快要10萬元，而挑戰還有整整兩天期限，也讓不少友軍持續進入，要幫師母拿到更大的紅包。