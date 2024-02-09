台糖瘦肉精爭議盧秀燕跳車？蔣萬安：做好把關就列車就不會出發
台糖冷凍梅花豬肉片驗出瘦肉精事件，在中央地方同步複驗結果出爐後，台中市長盧秀燕昨天認同這次事件是「個案」，也不用衛福部次長王必勝道歉。對此，台北市長蔣萬安今（9）日受訪時被問及表示，不管是中央或地方的責任，就是要從源頭做好把關與機車，那這樣的列車根本就不會出發。
記者邱新博／台北報導
今天是除夕，蔣萬安中山二派出所慰問過年上班員警，會前接受媒體聯訪。蔣萬安率先表示，感謝基層警察同仁、消防同仁在過年期間，甚至除夕夜晚上依然在崗位上面，隨時注意整座城市相關的治安和安全。今天來到警察局，特別中山分局，一直以來勤務非常繁重，這邊除了過年期間有行天宮、榮濱商圈、當然還有較為複雜的區域，治安都是維持的重點，所以在這裏特別感謝基層同仁。
媒體問及，瘦肉精事件到目前為止還沒有停歇，另外怎麼看盧秀燕認同台糖豬肉驗出瘦肉精是個案，甚至民進黨立委王定宇就調侃說他已經「跳車」了？
蔣萬安回應，關於食安的議題，不管是中央或地方，責任其實就是要從源頭做好把關跟稽查，這樣的列車根本就不會出發，所以最重要臺北市絕對是從嚴把關，我們一定是做好地方政府該扮演好的角色。特別在過年期間，民眾採買還有煮年夜飯都非常重視食安的議題，我們一定做到要讓消費者買得安心、食得安心。