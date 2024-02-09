過年砸百萬買504張刮刮樂！網紅驚曝：中獎率70% 回本金額曝光了
過年期間家人團聚熱熱鬧鬧，許多人都到彩券行掏錢購買刮刮樂、大樂透，希望能在開春拼出大獎，一夜晉升億萬富翁。知名YouTuber「蹦闆」今年也按照慣例，斥資百萬元購買504張刮刮樂，而最終中獎率竟高達70%，最終回本的完整金額也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
YouTuber「蹦闆」日前上傳新春刮刮樂題材影片，他帶著100萬元現金前往彩券行，主要進攻2000元刮刮樂，最終一共購買了504張刮刮樂。蹦闆更在影片開頭承諾，若是自己刮中2000萬頭獎、就捐一半出來給粉絲抽獎，若是200萬加賓士則一樣會拿出來送給粉絲。
由於購入的刮刮樂數量驚人，因此蹦闆也請來美女助手協助開獎，同時追求效率，只刮開刮刮樂的QR Code給彩券行機器進行兌獎，沒想到中途就出現「金額無法顯示」的大獎，蹦闆也解釋，只要刮刮樂獎金超過一定金額，彩券行機器就不會顯示金額。
最終蹦闆購買的504張刮刮樂全數刮完，其中有151張沒中獎，小獎348張，中大獎的5張，中獎率高達70%，刮中的單一最大獎是10萬，中獎金額為74萬1440元，等於損失了25萬8560元、未能回本。不過這個戰績仍讓蹦闆感到滿意，因為已經比去年的紀錄還要好了，他2023年一樣花100萬玩刮刮樂，只拿回68萬。