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彩券行員工終於招了！「最虧錢刮刮樂」公認這2款：回本機會超低

▲春節連假期間，台彩都會推出許多新款刮刮樂，許多人都會跑到彩券行試手氣，因此每次過年刮刮樂都賣到嚇嚇叫。（圖／記者林調遜攝）
▲春節連假期間，台彩都會推出許多新款刮刮樂，許多人都會跑到彩券行試手氣，因此每次過年刮刮樂都賣到嚇嚇叫。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

春節連假期間，台彩都會推出許多新款刮刮樂，每年過年都賣到嚇嚇叫！許多人都希望過年沾喜氣，財神爺能夠來敲門。然而，就有彩券行員工在社群上分享，表示自己每年幫客人兌獎時有一些心得，提到「生肖年100%中獎的刮刮樂」以及「2000萬超級紅包」兩款刮刮樂其實真的非常難回本，尤其很多人都愛買一整本的2000萬超級紅包，幾乎都一定是虧錢收場。

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有彩券行員工在「Dcard」社群分享「跟各位說，2000元的刮刮樂一整本一共18張，至少一本內獎項會有兩張5000元的，或者1張1萬甚至更大的獎，但是其他的都是2000跟1000還有槓龜，能刮出1張10000已經是非常幸運的事情，所以想要試看看手氣千萬不要買1本來刮，基本上會賠爆，出現10萬以上的獎項機率真的非常低.......祝大家新年有好手氣。」

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲2000萬超級紅包彩券行員一致不推薦，表示每本裡面通常只有兩張5000元以上的大獎，所以很多人買一整本一般機率下通常都是虧錢。（圖／記者林調遜攝）
另一名彩券行員工也表示「500元的生肖年刮刮樂真的很難回本，我幫客人兑獎，10個裡面至少有7、8個都是100元，100%中獎率真的很雷，2000萬超級紅包口袋不夠深的也不要刮，因為一本18張只會有2張5000元以上，除非你是天選之人，不然不是打平就是賠錢，我們店最推薦300元的無敵開獎機，常常很多客人刮中500元、1000元的」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！原來500元生肖刮刮樂是最雷的」、「去年買了5張金兔獎，全部中100元傻眼」、「2000元刮刮樂真的買整本的大機率都是虧爆」、「終於有刮刮樂指南了，已經連續槓龜五年2000元的了，今年轉戰別款」、「100%中獎率那張回本機會真的超低，每年都買一張都是中100元」。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲單張售價500元的「金龍獎」生肖年刮刮樂也被點名，雖然號稱100%中獎，但由於小獎太多，即便中獎也不太好回本。（圖／記者林調遜攝）
事實上，2000萬超級紅包的回本率真的不高，雖然總中獎率高達69.33%，但是在發行的999萬張當中，有高達400萬張是1000元的獎項，因此拉低了回本率的平均，僅有29.33%，也是今年17款刮刮樂當中最低的一張。從各大YouTuber的實測當中也能發現，你砸越多錢即便中了10萬的大獎，都還是可能因為其他本虧損賠回去，畢竟刮刮樂本來就是一種負期望值的遊戲，只有天選人之人才能中獎啊！

至於500元這款100%中獎的「生肖年刮刮樂」，今年配合龍年推出「金龍獎」，雖然是號稱穩中獎，但是在發行的700萬張當中，100元至300元的中獎張數高達430萬9340張，等同於有61.5%的機率刮下去不會回本，是比較適合購買給小朋友體驗過年中獎氛圍的一款刮刮樂。

▲記者實測購買500元刮刮樂「大發利市」以及「五路財神」，幸運在「大發利市」刮中500元回本；而「五路財神」則中5000元。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實測購買500元刮刮樂「大發利市」以及「五路財神」，幸運在「大發利市」刮中500元回本；而「五路財神」則中5000元。（圖/記者張嘉哲攝）
整體來說，刮刮樂本身就是一款「越刮越輸錢」的遊戲，因為沒有哪一張期望值是正的，只能挑選回本率、期望值較高的刮刮樂來進行選購，以今年的刮刮樂來說，《NOWnews》記者也整理中低價位推薦刮刮樂選購指南，提供給預算有限想拼大獎的民眾參考囉！

🟡100元價位：龍年行大運（回本率50.09%）
🟡200元價位：金龍報喜（回本率50.34%）
🟡300元價位：無敵開獎機（回本率38%）
🟡500元價位：大發利市（回本率42.02）、五路財神（回本率40.72%）

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