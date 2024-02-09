彩券行員工終於招了！「最虧錢刮刮樂」公認這2款：回本機會超低

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另一名彩券行員工也表示「500元的生肖年刮刮樂真的很難回本，我幫客人兑獎，10個裡面至少有7、8個都是100元，100%中獎率真的很雷，2000萬超級紅包口袋不夠深的也不要刮，因為一本18張只會有2張5000元以上，除非你是天選之人，不然不是打平就是賠錢，我們店最推薦300元的無敵開獎機，常常很多客人刮中500元、1000元的」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！原來500元生肖刮刮樂是最雷的」、「去年買了5張金兔獎，全部中100元傻眼」、「2000元刮刮樂真的買整本的大機率都是虧爆」、「終於有刮刮樂指南了，已經連續槓龜五年2000元的了，今年轉戰別款」、「100%中獎率那張回本機會真的超低，每年都買一張都是中100元」。
事實上，2000萬超級紅包的回本率真的不高，雖然總中獎率高達69.33%，但是在發行的999萬張當中，有高達400萬張是1000元的獎項，因此拉低了回本率的平均，僅有29.33%，也是今年17款刮刮樂當中最低的一張。從各大YouTuber的實測當中也能發現，你砸越多錢即便中了10萬的大獎，都還是可能因為其他本虧損賠回去，畢竟刮刮樂本來就是一種負期望值的遊戲，只有天選人之人才能中獎啊！
至於500元這款100%中獎的「生肖年刮刮樂」，今年配合龍年推出「金龍獎」，雖然是號稱穩中獎，但是在發行的700萬張當中，100元至300元的中獎張數高達430萬9340張，等同於有61.5%的機率刮下去不會回本，是比較適合購買給小朋友體驗過年中獎氛圍的一款刮刮樂。
整體來說，刮刮樂本身就是一款「越刮越輸錢」的遊戲，因為沒有哪一張期望值是正的，只能挑選回本率、期望值較高的刮刮樂來進行選購，以今年的刮刮樂來說，《NOWnews》記者也整理中低價位推薦刮刮樂選購指南，提供給預算有限想拼大獎的民眾參考囉！
🟡100元價位：龍年行大運（回本率50.09%）
🟡200元價位：金龍報喜（回本率50.34%）
🟡300元價位：無敵開獎機（回本率38%）
🟡500元價位：大發利市（回本率42.02）、五路財神（回本率40.72%）