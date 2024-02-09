藏壽司「扭蛋沒中半顆」飽到吐！日本1招神解 老饕愣：根本德政
日本知名迴轉壽司品牌「藏壽司」憑藉著「吃壽司就可以抽扭蛋」走紅，經常跟許多動漫角色一起聯名推出扭蛋，不僅在日本當地非常受歡迎，也擄獲台灣動漫迷的心。不過你是否有去吃藏壽司想要扭蛋時，吃了20盤、25盤還是都沒中獎，飽到快吐之餘，還是想要一顆扭蛋呢？日本就針對胃口較小的客人頒布新的政策，讓扭蛋中獎率直線上升到「吃15盤一定中獎」，許多台灣老饕也狂讚表示「根本德政」。
記者張嘉哲/綜合報導
藏壽司在日本可以說是相當受歡迎的迴轉壽司店，僅次於壽司郎，由於餐點豐富且只要到店內消費，累積5盤就能夠享有一次扭蛋的機會，但是能不能抽到其實還是全憑運氣，坊間口耳相傳的中獎秘訣老實說一直都沒有被藏壽司官方證實，而且也有不少人失敗。而也因為有不少人非常想要特定款式的扭蛋，因此常常為了湊5盤可以抽扭蛋，逼著自己跟朋友一起再硬吃湊盤數。
然而，日本的藏壽司為此貼心想出一個辦法，在去年2023年9月開始，就為了食量較小的客人推出全新服務「ビッくらポン！プラス」，該項服務就是如果客人在點餐之前，點選這個選項的話，你的每盤壽司會是「正常價格+10日圓（約台幣2元）」，如此一來就可以讓中獎率直線提升，保證抽3次（吃15盤）就一定會中獎一次。
這樣的政策雖然每盤壽司的價格會增加，但是中獎機會大幅度提升，食量比較小運氣又差的人，再也不需要為了要轉扭蛋硬撐湊盤數，變成吃15盤就一定可以獲得扭蛋，得到扭蛋的成本長期來看一定是正的期望值，可以省下不少錢。
而該政策目前台灣藏壽司並沒有跟進，不少熱愛藏壽司的老饕也紛紛表示「根本德政......我願意加10元換三次鐵中獎」、「上次就是間諜家家酒的扭蛋吃了20盤才轉到，真的是飽到快吐出來」、「覺得這個政策很好，保底機制是很不錯的」、「好適合我，這樣跟男友去吃不用硬吃到轉到扭蛋，15盤輕鬆解決」。
而《NOWnews》記者也曾經到藏壽司用餐3次，都是2人前往用餐，其中2次都是20盤才轉到，而有1次運氣超差吃了整整25盤才中獎，跟友人飽到不行！認為如果有這種微幅加價，減量保底制度的話其實非常不錯，不僅可以讓顧客不用花更多錢去吃撐肚皮，也能夠吸引更多顧客上門，不過目前台灣藏壽司還沒有引起該「保底制度」，未來是否會真的在台灣也實現，還要看公司怎麼決定囉！