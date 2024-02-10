過年最強擋箭牌科系！女回家「親戚怕爆0問題」 全台僅1間大學有
每到春節時刻，許多離鄉讀書、上班的人都會返鄉跟親友團聚，但除了自己熟識的家人之外，也會面臨到許多平常沒在聯絡、不熟的親戚，長輩們最擅長的就是「好久不見，尬聊幾句」，但有時候的提問卻也讓晚輩不知所措，不知道應該怎麼回答。有網友就討論「過年時各個科系的悲劇」，結果釣出不少人分享曾被親戚問的荒謬問題，唯獨一位南華大學的女同學，過年回家直接橫著走！因為所念的科系有關「生死禮儀」，讓長輩怕爆都沒人打擾她，笑翻許多網友。
記者張嘉哲/綜合報導
網友在「Dcard」社群貼文表示「過年又來了，相信很多學生都會回家去團聚，不過也要面對一堆親戚的提問，像是念昆蟲系就一直被問『那這隻是什麼蟲？』；如果念餐飲相關科系，就會被問『是不是都在學怎麼端盤子』；甚至念藥學系還會被長輩直接調侃『那不是就是當藥師包藥而已嗎？』.....想問大家過去的經驗被提問的荒謬問題」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「電機系真的超級慘，長輩永遠只知道台積電.....」、「電機系整天被問畢業是不是要去台積電，科技業不是只有台積電可以選好嗎？」、「設計系整天被凹幫忙畫圖，說這個簡單的應該沒多少錢吧，超煩」、「運輸管理說一定要去長榮海運之類的」、「物理治療系一直被當作按摩師，也是沒好到哪」、「藥學系真的戳到耶！長輩都覺得藥學系就是在診所包藥的」。
然而在整片的留言當中，一位南華大學的女學生回應「我想我的科系應該沒有長輩敢問我任何問題」，因為該名女同學就讀的是「生死學系」，讓許多網友看了笑出來，由於長輩問候都喜歡按照字面上的意思做提問，也因女學生的「生死學系」第一時間就會讓人聯想到死亡、殯葬業相關，導致親戚朋友都不會在春節多過問。
值得一提的是，女學生就讀的這個「生死學系」非常之罕見，全台灣其實只有位於嘉義縣「南華大學」才有這個科系可以念，根據南華大學官網的介紹，他們是國內唯一高等教育生死學之科系，成立已經20餘年，基於對台灣社會的人文關懷以及學科專業化教育發展的需求，還分為「殯葬服務組」、「社會工作組」以及「諮商組」。
至於也有網友好奇「想問生死學系如果畢業未來的出路是什麼」？根據南華大學官網介紹，依照組別有不同的出路，殯葬組未來出路包含禮儀師、禮儀人員、禮體師、遺體化妝師、司儀、殯葬管理人才等；社工組未來出路包括社工師、社工員、居家服務員、居服督導員等；諮商組未來出路：個案管理員、心理測驗員等。