「龍年」英文是什麼？中國改譯「Loong」掀討論　學者：自嗨居多

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報導還引述了北京外國語大學英語學院副院長彭萍教授指，19世紀初，英國傳教士馬什曼在著作中提到中國的龍，注音是loong，解釋時使用了dragon一詞，後來英國傳教士馬禮遜編出史上第一部《華英字典》，將龍譯為dragon，這個翻譯延續至今。
報導指出，西方龍是「口吐烈焰+巨翅長鱗+烈性如火」，形象負面，中國龍則是「馬頭+鷹爪+魚鱗+鹿角+蛇身+沒有翅膀」，代表好運吉祥。因此，「Loong」更貼近中國龍的原意。
除了央視春晚將吉祥物「龍辰辰」的英文名譯作「Loong Chenchen」之外，中國官媒環球電視網（CGTN）也在報導「新春龍舞挑戰賽」活動時，將龍年譯為「Loong Year」，「龍舞」譯為「Loong Dance」。
對照2012年的上一個龍年，中國政府並沒有使用「Loong」，當年官媒《環球時報》和英文報紙《中國日報》都採用 「Year of the Dragon」。
對此，許多中國網友都大聲叫好，支持譯做「Loong」，還要聯合國先改，指「dragon那種像大蜥蜴，跟中國龍不一樣」、「中國龍是獨一無二的，漢語走向全世界，就應該把『龍』這個詞音譯」。持反對意見的網民則認為「越來越民族主義」，更有人諷「建議英文直接被拼音取代」。
新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎向《BBC中文》表示，此事反映出中國在習近平的領導下，變得更加民族主義和強調所謂的「文化自信」。他補充稱，這跟近年的「去英語化」趨勢一脈相承，中國一方面希望表現出自主性，同時卻沒想清楚自己要什麼，因此在「民族自信」與「國際化」之間迷失。
事實上，2017年3月中國舉行全國「兩會」期間，就有政協委員在會議上提案，建議中國的「龍」應該翻成「loong」，「dragon」則應該中譯成「拽根」。
而在習近平上台之後，提倡「四個自信」，抵禦「西方影響」，近年來，中國近年頻現「去英文化」現象，不僅直觀表現在北京街道路標，也不時出現弱化英語考試的呼聲，英語的地位明顯降級。
中國各地將英文翻譯改成漢語拼音，例如北京地鐵將「Station」改為「Zhan」，街道路標的也以拼音「Lu」替代「Road」。而在去年中國兩會期間，有全國政協委員提議取消初高中英語主科地位，或者降低高考外語分值。
時事評論員劉銳紹向《BBC中文》表示，中國共產黨視語言為一種思想工具，也是教育的先天條件，官方的大趨勢是不希望英語流行，「但現階段中文無法取代英文，只能在一些小節上做，用中方宣傳機器來慢慢改變。『dragon』改為『loong』就反映出中國渴望掌握話語權的現象，但這是自嗨居多。」