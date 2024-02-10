黃子佼開口說話了！家族圍爐畫面曝光 同框孟耿如爸媽、姊姊
黃子佼（佼佼）去年捲入MeToo事件，本人拍影片也寫下21625字長文道歉、懺悔，如今受害人感受到誠意，以黃子佼指名公開道歉為唯一條件，接受和解。孟耿如昨（9）日除夕和老公及親友吃團圓飯，黃子佼難得開口說話，逗弄女兒盡顯慈父之情，網友打氣：「別在意外面批評，人都有過去，回頭就好。」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的影片，黃子佼和孟耿如爸媽、奶奶、姊姊孟耿希等親人圍爐，他在旁教女兒「玉米」向長輩拜年，「阿公愛妳喔！跟阿公乾杯！（說）恭喜發財，身體健康，也跟阿嬤說恭喜發財！」見玉米完整說出吉祥話，佼佼立刻給予鼓勵：「哇！好棒喔！」之後還席地而坐，與岳父一起清理愛女掉下的菜飯。
淡出演藝圈8個月的黃子佼，戴紅色毛帽、背心，穿搭很有年味，氣色也不錯，凸肚明顯，網友紛紛留言：「帶著老公上鏡頭，重回過往正常快樂生活，別在意外面批評，人都有過去，回頭就好，看到你們全家相聚很開心，加油」、「玉米很聰明，你們夫妻倆要加油，苦難一切會過去」、「幸福一家人」！
※【NOWnews 今日新聞
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