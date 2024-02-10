限5天！7-11咖啡、霜淇淋買一送一　全家「湯麵、纖纖粉」買1送1

年菜加熱小心致癌！營養師教「4方式」安心吃：冰箱溫度很重要

▲農曆春節，各家年菜總是充滿山珍海味，但也常出現吃不完的情況，後續年菜保存、加熱方式相當重要。（示意圖／取自Pexels）
▲農曆春節，各家年菜總是充滿山珍海味，但也常出現吃不完的情況，後續年菜保存、加熱方式相當重要。（示意圖／取自Pexels）

記者張志浩／綜合報導

農曆春節期間，家家戶戶年菜總是充滿山珍海味，但也常出現吃不完的情況，營養師提醒，隔夜的年夜菜容易滋生細菌，若想復熱再吃，加熱次數應以一次為上限，且冷藏溫度需低於攝氏7度，冷凍溫度需低於攝氏零下18度、加熱溫度則至少要攝氏70度，否則無論海鮮等肉類、蔬菜都可能讓致癌機率增加。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲隔夜的年夜菜容易滋生細菌導致致癌，若想復熱再吃，加熱次數應以一次為上限。（圖／Cofit 我的專屬營養師臉書）
▲隔夜的年夜菜容易滋生細菌導致致癌，若想復熱再吃，加熱次數應以一次為上限。（圖／Cofit 我的專屬營養師臉書）
🟡年菜可以放多久

1、海鮮：營養師張宜婷說明，海鮮營養價值高，但同時也易滋生細菌、不易保存，最好當餐直接吃完別再次加熱，魚、蝦、蟹等隔夜若存放「超過8小時」，容易產生蛋白質降解物，食用後對肝腎功能有傷害。

2、葉菜：許多葉菜種植時，會使用氮磷鉀肥料，進而轉成硝酸鹽存於植物中，細菌會將其轉為亞硝酸鹽，隔餐8小時後，蔬菜內亞硝酸濃度會大增，會與含胺食物混合後成「致癌物亞硝胺」，此外，蔬菜水溶性維生素較不耐熱，重複加熱也會讓營養流失狀況加劇，無法得到營養價值。

3、半熟食物：無論是生魚片、溫泉蛋、舒肥雞肉等，沒全煮熟的蛋白質類不易存放，再次加熱後，細菌也可能無法完全被消滅，較容易發生細菌感染、急性腸胃炎等。

4、澱粉：米飯、年糕在室溫放久後，容易因水分流失影響口感，若要再次加熱可以撒點水，但這些食物放在室溫可能導致細菌滋生，假如放超過8小時就盡量別再加熱食用。

▲年菜加熱方式要掌握4大原則，避免海鮮等肉類、蔬菜失去影養價值，還徒生致癌物。（圖／Cofit 我的專屬營養師臉書）
▲年菜加熱方式要掌握4大原則，避免海鮮等肉類、蔬菜失去影養價值，還徒生致癌物。（圖／Cofit 我的專屬營養師臉書）
🟡年菜加熱方式

1、吃多少熱多少：食用年菜時，建議使用「公筷母匙」，避免口水沾染，剩菜應使用密封袋、密封盒進行妥善分裝。

2、保存掌握適當溫度：冰箱冷藏溫度需低於攝氏7，冷凍溫度需低於攝氏零下18°C，室溫不適合長期存放食物，煮好的料理別等到在室溫放涼後再進入冰箱，可減少食物中毒的風險。

3、加熱一次為上限：食物再加熱的溫度至少高於攝氏70，讓食材充分殺菌，不建議進行3度加熱。

4、評估進食量：準備年菜時，就應減少過度浪費或重複加熱的情形。

過年「最強年菜」Top 10曝光！烏魚子只排第7　圍爐吃這道最爽

過年必出現1年菜！一堆人困惑「真的吃不懂」　釣老饕曝極品吃法

年夜飯菜單／最狂員餐教煮！長年菜、獅子頭作法公開　這道最招財

這些年菜單道破萬元！台北晶華酒店2款已賣光　首度吐露買客身份

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞