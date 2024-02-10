年菜加熱小心致癌！營養師教「4方式」安心吃：冰箱溫度很重要

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1、海鮮：營養師張宜婷說明，海鮮營養價值高，但同時也易滋生細菌、不易保存，最好當餐直接吃完別再次加熱，魚、蝦、蟹等隔夜若存放「超過8小時」，容易產生蛋白質降解物，食用後對肝腎功能有傷害。
2、葉菜：許多葉菜種植時，會使用氮磷鉀肥料，進而轉成硝酸鹽存於植物中，細菌會將其轉為亞硝酸鹽，隔餐8小時後，蔬菜內亞硝酸濃度會大增，會與含胺食物混合後成「致癌物亞硝胺」，此外，蔬菜水溶性維生素較不耐熱，重複加熱也會讓營養流失狀況加劇，無法得到營養價值。
3、半熟食物：無論是生魚片、溫泉蛋、舒肥雞肉等，沒全煮熟的蛋白質類不易存放，再次加熱後，細菌也可能無法完全被消滅，較容易發生細菌感染、急性腸胃炎等。
4、澱粉：米飯、年糕在室溫放久後，容易因水分流失影響口感，若要再次加熱可以撒點水，但這些食物放在室溫可能導致細菌滋生，假如放超過8小時就盡量別再加熱食用。
🟡年菜加熱方式
1、吃多少熱多少：食用年菜時，建議使用「公筷母匙」，避免口水沾染，剩菜應使用密封袋、密封盒進行妥善分裝。
2、保存掌握適當溫度：冰箱冷藏溫度需低於攝氏7，冷凍溫度需低於攝氏零下18°C，室溫不適合長期存放食物，煮好的料理別等到在室溫放涼後再進入冰箱，可減少食物中毒的風險。
3、加熱一次為上限：食物再加熱的溫度至少高於攝氏70，讓食材充分殺菌，不建議進行3度加熱。
4、評估進食量：準備年菜時，就應減少過度浪費或重複加熱的情形。