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台北市官方認證最親民路段　房價「1坪49萬」！租金單價1坪959元

▲台北市北投區中和街是台北市房價與租金最親民的路段。（圖／翻攝Google地圖）
▲台北市北投區中和街是台北市房價與租金最親民的路段。（圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

買間屬於自己的房子，是不少人的夢想，但在寸土寸金的台北市，新成屋每坪單價超過150萬元比比皆是，究竟哪裡才有親民的房價？台北市地政局近日公開官方實價登錄數據，公開5年內新成屋、中古屋及出租屋各自TOP熱門路段，當中「北投區中和街」以「1坪49萬元」奪中古屋房價最親民路段，同時其租金單價「1坪959元」，也是最親民的租屋路段。

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台北市地政局針對2023年實價登錄的買賣案例，以屋齡5年為界，分別統計新成屋及中古屋交易量前40名的熱門路段，並以平均交易單價排序。除計算各路段交易量及單價，同時呈現與2022年相較之變動幅度及排名升降，讓人一表搞懂房價變化。

新成屋熱門交易路段單價前10名有5條路段位於大安區，前3名依序為復興南路二段（163萬元/坪）、敦化南路一段（162萬元/坪）及信義路二段（151萬元/坪）；新成屋單價相對較低的路段，依序為指南路三段（65萬元/坪）、康樂街（68萬元/坪）、環河南路二段（72萬元/坪）。

▲台北市新成屋TOP 40熱門地段。（圖／台北市地政局提供）
▲台北市新成屋TOP 40熱門地段。（圖／台北市地政局提供）
中古屋熱門交易路段單價前10名有8條路段位於信義區，前3名依序為仁愛路四段（109萬元/坪）、忠孝東路五段（104萬元/坪）及復興南路一段（103萬元/坪）；其中仁愛路四段已蟬聯中古屋單價冠軍路段5年。

中古屋單價相對低的路段則依序為北投中和街（49萬元/坪）、溫泉路（49萬元/坪）及萬大路（54萬元/坪）。分析前開路段共同條件，多數距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，故仍受購屋者青睞。

▲台北市中古屋TOP 40熱門地段。（圖／台北市地政局提供）
▲台北市中古屋TOP 40熱門地段。（圖／台北市地政局提供）
另外，出租屋熱門交易路段月租金單價前10名有7條路段位於中山區，依序為民生東路一段（2223元/坪）、忠孝東路四段（2180元/坪）及農安街（2164元/坪）；月租金單價相對較低的熱門路段，分別為北投中和街（959元/坪）、萬大路（1083元/坪）及民權東路六段（1171元/坪）；其中北投中和街連續4年皆為租金相對親民之熱門路段。

▲台北市地政局公開台北市熱門租屋TOP 40地段，最熱門也是最便宜的是「北投中和街」，租金1坪只要959元最便宜。（圖／台北市地政局提供）
▲台北市出租屋TOP 40熱門地段。（圖／台北市地政局提供）
北投中和街的生活機能齊全，除了有家樂福、全聯等量販店之外，還有小型的傳統市場，生活採買相當便利。區域公園綠地也很豐富，除緊鄰北投公園、七星公園外，中和街上還有復興公園、北投三層崎公園等。據《樂屋網》資料顯示，中和街所在的「復興崗生活圈」近年房價漲幅11.92%，新屋成交單價67.23萬元／坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，如果預算不多，又希望在台北市購屋首購族群，若能接受距離市中心較遠的郊區，可優先將低單價、低總價的路段列入考慮。若有投資置產需求，則可參考高單價的路段，有望是保值的好選擇。

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