天氣預報／大年初二最冷8度！雨神說掰適合回娘家 開工日天氣曝
農曆春節天氣漸漸好轉，明（11）日大年初二水氣偏少，全台降機率都低，相當適合回娘家，不過冷氣團仍持續影響台灣，清晨受「輻射冷卻」影響，中部以北部分地區只有攝氏8度，北台灣早灣低溫也僅攝氏9至11度，不過白天雲層減少、太陽露臉，各地高溫皆能回到攝氏20度，氣溫未來逐日回升，開工日初五（2/14）天氣晴朗舒適，初六（2/15）東北季風增強，北部、東半部將再有雨勢。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署說明，大年初二強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其它地區早晚寒冷，西半部日夜溫差大，氣溫分佈上，北部攝氏9至20度、中部攝氏10至24度、南部攝氏13至25度、花東攝氏14至20度，目前持續針對雲林以北發布「低溫特報」。
氣象署指出，大年初二台灣各地多雲到晴，僅東部、東南部地區及南部山區、恆春半島有零星短暫雨，台中至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門易有較強陣風。
氣象署提及，大年初三（2/12）天氣狀況和大年初二類似，早晚寒冷溫差大，大年初四（2/13）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，但清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，一直到初五各地都是晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨。
氣象署提醒，下週四大年初六、下週五，因東北季風增強，水氣稍增，東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，氣溫上北台灣將稍降，民眾請持續留意最新天氣動態。