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NBA／公開招募！湖人主場出現嘉賓　傳即戰力後衛Dinwiddie將加盟

▲Spencer Dinwiddie(右)與湖人總經理Rob Pelinka一同在場邊觀戰。（圖／擷取自網路）
▲Spencer Dinwiddie(右)與湖人總經理Rob Pelinka一同在場邊觀戰。（圖／擷取自網路）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA湖人在交易截止日前未有動作，不過近期傳出將簽下前籃網後衛Spencer Dinwiddie，補強後場戰力。Spencer Dinwiddie日前被籃網交易至暴龍，之後被買斷，今(10)日他與湖人總經理Rob Pelinka一同在場邊觀賞鵜鶘與湖人之戰

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原本湖人鎖定老鷹後衛Dejounte Murray，但最終並未成真。根據美國媒體報導，湖人原計畫用D'Angelo Russell、 Jalen Hood-Schifino和2029年首輪選秀籤作為籌碼交易，但仍無法順利完成。

湖人本賽季勝率一直5成左右徘徊，交易空手而歸後，則鎖定自由市場上即戰力球員加入，而Dinwiddie正是不錯的人選。

▲Spencer Dinwiddie有望轉戰湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Spencer Dinwiddie有望轉戰湖人。（圖／美聯社／達志影像）
30歲的Dinwiddie本季在籃網出賽48場，全部都是先發，場均貢獻12.6分、6助攻，命中率39.1%，表現是近5季最差，但即便如此，他仍是一名合格的替補球員

根據美國媒體報導，洛杉磯人Dinwiddie若加入湖人，將與D'Angelo Russell、Austin Reaves和Gabe Vincent共同組成後場，湖人板凳深度更雄厚。

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