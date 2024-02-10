MLB／曾罵大谷「浪費大家時間」！農曆新年克蕭也改口「關注」他
大谷翔平真的來道奇隊了！昔日曾罵過他的「隊魂」克蕭（Clayton Kershaw）也在近期跟道奇隊簽約，不過他曾說過大谷翔平當初選擇跟天使簽約是「浪費大家時間」，這聽在大谷球迷耳中影應該很不是滋味，如今兩人成為隊友，Clayton Kershaw也改口「大谷受到大家24小時關注。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平在2017年挑戰大聯盟，當時他面試過不少球隊，為了說服大谷，道奇找來3名球星趕到他經紀公司的辦公室。克蕭從達拉斯搭機到加州，那天是他的結婚紀念日，Justin Turner忙著策劃婚禮，但他也抽出時間加入，Chris Taylor更是一大早就從維吉尼亞海灘飛往洛杉磯。
結果道奇隊當然留不住大谷，克蕭十分不滿，認為當初的確是感受到大谷「沒在聽」，有浪費時間的感覺，此外，克蕭也在2018年球季跟大谷對戰，並飆出三振後賽後說，「我現在不怎麼在乎了，他沒選擇我們（道奇），那就祝他好運了。」
如今兩人成為隊友，這些話都變成多餘的，克蕭現在說：「我們在球季中會一直關注大谷，看他可以做到什麼程度，他是很不可思議的選手。」
克蕭也認為，不管是Freeman、Mookie Betts也都是超級巨星，但大家幾乎24小時在關注大谷的一舉一動，甚至他也看到山本由伸，他很期待看到他的投球。
從嗆聲到成為隊友，大谷跟克蕭要怎樣化解尷尬，或是成為世界大賽夥伴？就要看大谷如何讓這位老大哥有好感覺了。
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