初二回娘家吉時曝！習俗、禁忌、由來　「塞車時段、帶什麼」一覽

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🟡初二回娘家由來
常見兩種說法，一是源自明朝皇帝朱元璋的第4個女兒安慶公主，由於嫁給揮霍無度的丈夫，因此懇求父母讓他留在宮中過年，明太祖便命她必須先向夫家拜年，初二才能回來，因此逐漸成為民間習俗。
另一種民間說法，則是一名女子堅持嫁給貧窮的丈夫，不受父母諒解，直到父親去世後，母親因為思念女兒，遂請女兒及女婿回家，還特地準備豐盛料理一起團圓。
🟡初二回娘家習俗
初二回娘家又稱「歸寧」或「回門」，是過年重要習俗之一。在今（11）天大年初二，已經嫁出去的女兒，會帶著先生、小孩，盛裝打扮、準備伴手禮回娘家。一來是過年期間回家探望父母，其次是讓娘家長輩知道自己過得好、別擔心。
🟡初二回娘家時間
命理專家柯柏成指出，2024大年初二是「天罡日」，黃曆上諸事不宜，要回娘家的話，中午前抵達即可，忌諱在娘家睡午覺，伴手禮建議雙數為吉利，晚餐前應該就要離開。
若想為娘家父母增福招財，在大年初二午時（11時至13時），在娘家東北方擺上一盤橘子、共計8顆，大小品種盡量一致，擺到初三後請娘家家人吃，可替娘家增家運，但若娘家東北方正好是浴廁則不適宜。
🟡初二回娘家禁忌
塔羅牌老師艾菲爾分享3大回娘家禁忌，若是擔心長輩介意，不妨參考：
1丶初二最好避免洗衣服
傳統認為水神在這兩天生日，因此最好不要讓衣物沾水，避免冒犯水神；另一說，則是避免洗衣、洗掉福氣。
2丶初二白天別午睡
傳統上認為午睡會讓一整年都變得懶惰。 此外，在大年初二這一天，會有許多親朋好友到家中拜年，若因午睡而來不及招待客人，可能會被視為失禮。
3丶伴手禮不能只帶一盒
回門禮的數量很重要，不可以是單數，象徵不吉利，雙數則表示好事成雙，具有吉祥之意。 因此準備回門禮時，務必準備成雙的禮物。
🟡初二回娘家要帶什麼？
女兒初二回門會帶許多禮盒孝敬娘家，並讓娘家放心自己日子過得好。命理師詹惟中建議，歸寧可以帶水果，若是來不及準備伴手禮，也能用紅包代替，但水果數量、紅包金額都必須是「雙數」。
《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年「年節伴手禮盒」網路聲量，盤點8大熱門伴手禮，其中還是以糖餅禮盒最討喜，主要是大人小孩都能吃，且保存期限較長；其次則是水果禮盒，但在送出前需留意是否有過期、發霉的問題。
🟡初二塞車時段
交通部高工局表示，預估初二（2月11日）國道交通量為135百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。高工局預判初二重點壅塞路段為：
◾國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統
◾國3南向土城-關西、快官-霧峰
◾國5南向南港系統-頭城
◾國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統
◾國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪
◾國5北向宜蘭-坪林
◾國10東向鼎金系統-燕巢系統
◾國4西向潭子系統-豐勢
◾國6西向舊正-霧峰系統
◾國10西向仁武-左營端
建議西部國道南向儘量早上6時前或12時後出發；國5南向建議5時前或17時後出發，國5北向建議於9時前出發。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。