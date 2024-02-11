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初二回娘家吉時曝！習俗、禁忌、由來　「塞車時段、帶什麼」一覽

▲大年初二回娘家，由來、習俗、禁忌秒懂，「塞車時段、帶什麼」要注意。（圖／取自Pexels）
▲大年初二回娘家，由來、習俗、禁忌秒懂，「塞車時段、帶什麼」要注意。（圖／取自Pexels）

記者黃韻文／綜合報導

今（11）天大年初二回娘家，在農曆新年後第2天，女兒和身為半子的女婿帶著伴手禮，一起回娘家拜訪岳父岳母，娘家也會準備豐富筵席「請女婿」。《NOWnews》整理民眾最關注的「初二貼圖、回娘家帶什麼、時間、習俗、禁忌、塞車時段」一篇看懂。

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🟡初二早安圖、貼圖
初二找不到合適的貼圖，不如使用LINE免費的「訊息貼圖」，可以自行輸入給娘家的祝福文字。或是其他龍年貼圖，在初二使用依然喜氣洋洋很適合，一路用到初五開市。

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▲LINE免費貼圖更新，新年快樂祝福貼圖快備好，「訊息貼圖」也不用錢，自填文字問候早安、午安、晚安超萬用。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE免費龍年貼圖31組，「訊息貼圖」可自填文字用於初二問候。（圖／LINE、記者整理）
🟡初二回娘家由來
常見兩種說法，一是源自明朝皇帝朱元璋的第4個女兒安慶公主，由於嫁給揮霍無度的丈夫，因此懇求父母讓他留在宮中過年，明太祖便命她必須先向夫家拜年，初二才能回來，因此逐漸成為民間習俗。

另一種民間說法，則是一名女子堅持嫁給貧窮的丈夫，不受父母諒解，直到父親去世後，母親因為思念女兒，遂請女兒及女婿回家，還特地準備豐盛料理一起團圓。

🟡初二回娘家習俗
初二回娘家又稱「歸寧」或「回門」，是過年重要習俗之一。在今（11）天大年初二，已經嫁出去的女兒，會帶著先生、小孩，盛裝打扮、準備伴手禮回娘家。一來是過年期間回家探望父母，其次是讓娘家長輩知道自己過得好、別擔心。

▲初二回娘家。（圖／NOWnews社群中心）
▲初二回娘家。（圖／NOWnews社群中心）
🟡初二回娘家時間
命理專家柯柏成指出，2024大年初二是「天罡日」，黃曆上諸事不宜，要回娘家的話，中午前抵達即可，忌諱在娘家睡午覺，伴手禮建議雙數為吉利，晚餐前應該就要離開。

若想為娘家父母增福招財，在大年初二午時（11時至13時），在娘家東北方擺上一盤橘子、共計8顆，大小品種盡量一致，擺到初三後請娘家家人吃，可替娘家增家運，但若娘家東北方正好是浴廁則不適宜。

▲2024大年初二是「天罡日」，回娘家在中午前抵達即可。（示意圖／取自Pexels）
▲2024大年初二是「天罡日」，回娘家在中午前抵達即可。（示意圖／取自Pexels）
🟡初二回娘家禁忌
塔羅牌老師艾菲爾分享3大回娘家禁忌，若是擔心長輩介意，不妨參考：

1丶初二最好避免洗衣服
傳統認為水神在這兩天生日，因此最好不要讓衣物沾水，避免冒犯水神；另一說，則是避免洗衣、洗掉福氣。

2丶初二白天別午睡
傳統上認為午睡會讓一整年都變得懶惰。 此外，在大年初二這一天，會有許多親朋好友到家中拜年，若因午睡而來不及招待客人，可能會被視為失禮。

3丶伴手禮不能只帶一盒
回門禮的數量很重要，不可以是單數，象徵不吉利，雙數則表示好事成雙，具有吉祥之意。 因此準備回門禮時，務必準備成雙的禮物。

▲過年配圖、新春、年貨大街。（圖／記者黃韻文攝）
▲回娘家伴手禮建議準備雙數、即兩盒。（圖／記者黃韻文攝）
🟡初二回娘家要帶什麼？
女兒初二回門會帶許多禮盒孝敬娘家，並讓娘家放心自己日子過得好。命理師詹惟中建議，歸寧可以帶水果，若是來不及準備伴手禮，也能用紅包代替，但水果數量、紅包金額都必須是「雙數」。

《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年「年節伴手禮盒」網路聲量，盤點8大熱門伴手禮，其中還是以糖餅禮盒最討喜，主要是大人小孩都能吃，且保存期限較長；其次則是水果禮盒，但在送出前需留意是否有過期、發霉的問題。

▲2024年節伴手禮盒排行。（圖／Social Lab提供）
▲2024年節伴手禮盒排行。（圖／Social Lab提供）
🟡初二塞車時段
交通部高工局表示，預估初二（2月11日）國道交通量為135百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。高工局預判初二重點壅塞路段為：

◾國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統
◾國3南向土城-關西、快官-霧峰
◾國5南向南港系統-頭城
◾國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統
◾國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪
◾國5北向宜蘭-坪林
◾國10東向鼎金系統-燕巢系統
◾國4西向潭子系統-豐勢
◾國6西向舊正-霧峰系統
◾國10西向仁武-左營端

建議西部國道南向儘量早上6時前或12時後出發；國5南向建議5時前或17時後出發，國5北向建議於9時前出發。

▲大年初二2月11日08:00國道路況說明。（圖／高公局）
▲大年初二2月11日08:00國道路況說明。（圖／高公局）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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