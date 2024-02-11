砸21萬買6本2千元刮刮樂！他曝「總回本率」：賠4千已經算好運了
過年期間家人團聚熱熱鬧鬧，許多人都到彩券行掏錢購買刮刮樂，希望能在龍年開端就得到大獎，一夕翻身。就有民眾一口氣砸下21萬多元，購買了6本2000元刮刮樂，最終「回本金額」曝光，也讓他苦笑：「沒有一本會賺錢」。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團「刮刮卡資訊及中獎分享」上發文分享，他這次總共購買了6本2000元刮刮樂，每本18張，一本3萬6000元，一共投入了21萬6千元。他先買了三本，最終分別開出2萬2000元、2萬2000元、2萬3000元，平均一本都虧1萬多元。
後續原PO又再買了3本，最終回本金額曝光，分別是2萬1000元、2萬3000元、賠最少的一本中了3萬2000元，只虧4千元已經算是好運，這次6本總共賠了7萬3000元，也讓他忍不住苦笑：「沒有一本會賺錢」。
遭遇曝光後，也引出其他網友回應：「會中一張就中了」、「本來就是過年玩一下意思意思就好」、「如果必會回本，那大獎的獎金怎麼來的」、「真的做一次公益，買一本試看看手氣就好」、「2000款的一本中要有1張3萬以上，才會贏錢，就算有出1萬也只是少輸」、「每年都會刮一本2000元刮刮樂，以往回本率約6~7成。 今年運輸算不錯，拿回3.4萬、回本率94%，馬上止住不刮了」。