柯震東夜店曖昧牽手安心亞！護花暗譜姊弟戀　影迷驚呼：心碎了

柯震東爆牽手安心亞！回顧過往情史　曾曝「最愛的是她」

▲柯震東情史豐富，曾經與「天后」蕭亞軒大談12歲姐弟戀，更在直播上提到最愛的人是李毓芬，今天又被爆出與安心亞的牽手情。（圖／柯震東臉書）
▲柯震東情史豐富，曾經與「天后」蕭亞軒大談12歲姐弟戀，更在直播上提到最愛的人是李毓芬，今天又被爆出與安心亞的牽手情。（圖／柯震東臉書）

記者張一笙/綜合報導

柯震東昨（10）日晚被目擊現身信義區夜店發紅包，女星安心亞在一旁，兩人拉手引發熱議。對此，柯震東稍早於社群Threads發文表示「人那麼多不拉著你朋友是想她被擠不見？」；經紀人也對此回應，表示兩人只是好朋友。回顧柯震東過往情史，曾與蕭亞軒愛得轟轟烈烈，也與「啦啦隊女神」峮峮傳緋聞，更曾對外表示最愛的是李毓芬。

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柯震東自2011年演出知名作家九把刀作品改編的《那些年，我們一起追的女孩》獲得金馬獎「最佳新人獎」後，近年演藝事業不斷；2022年首次擔任導演就入圍金馬獎「最佳新導演」，同年也曾演出《月老》獲得第24屆台北電影獎「最佳男主角」。

▲柯震東主演的《愛愛內含光》上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第1名。（圖／Netflix提供、翻攝柯震東IG）
▲柯震東主演的《愛愛內含光》上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第1名。（圖／Netflix提供、翻攝柯震東IG）
由柯震東領銜主演的輕喜劇《愛愛內含光》近期也在Netflix上全球獨家播映，上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第1名。《愛》劇破除傳統台灣家庭對於性與愛閉口不談的文化，藉劇中角色各年齡層的愛情故事，帶出不同階段所會遭遇的各種兩性議題。

柯震東與女主角詹子萱在劇中飾演性事超合的炮友，卻堅持「做愛不戀愛」，想盡辦法保持距離卻藏不了在意對方的心情，讓柯震東在網路上獲得「國民炮友」的稱號。

▲柯震東（左）、詹子萱在《愛愛內含光》互相暈船。（圖／Netflix提供）
▲柯震東（左）、詹子萱在《愛愛內含光》互相暈船。（圖／Netflix提供）
事實上，回顧柯震東過往情史，每一任都愛得轟轟烈烈。2011年爆紅後的柯震東就被網友起底前女友Cherry曾是《我愛黑澀會》節目成員，更擔任不少綜藝節目的助理主持。2012年被拍到與蕭亞軒牽手漫步，戀情曝光後柯震東隨即在微博對蕭亞軒表白，兩人戀情首次公開。而後因身分與年齡差距12歲，戀情無疾而終。

與蕭亞軒分手後，柯震東隨即與中美混血的大陸官三代程穎婕傳出緋聞。之後，柯震東因吸毒案演藝事業受挫回到台灣，因緣際會認識李毓芬。隨著兩人戀情曝光，李毓芬在《康熙來了》節目中大方公開戀情，然而柯震東卻一直沒有承認李毓芬的關係，只說是比較常見面的朋友。柯震東與李毓芬的低調交往期間，柯震東被爆出曾與香港賭王千金何超蓮深夜約會，更被爆出背著李毓芬偷偷與南韓超模Irene Kim約會，隨後幾段戀情均不了了之。

▲柯震東曾在直播中說自己最愛的是李毓芬（圖／轉攝自柯震東、李毓芬臉書）
▲柯震東曾在直播中說自己最愛的是李毓芬。（圖／轉攝自柯震東、李毓芬臉書）
被問到戀情，柯震東在2021年直播時大方承認：「曾經有想結婚念頭的是『蕭小姐（蕭亞軒）』，而最愛的還是『李小姐（李毓芬）』。」柯震東也吐露：「每一任都是很認真交往，交往3年以上，代表是真的喜歡！」

▲柯震東（左）和詹子萱約定做愛守則。（圖／Netflix）
▲劇中，柯震東（左）和詹子萱約定做愛守則。（圖／Netflix）
去年1月，柯震東則是被爆出與「啦啦隊女神」峮峮深夜和友人共同在街頭夜遊的緋聞，如今再被爆出與安心亞酒吧牽手情，難怪不少粉絲《愛》劇播出後，在網路上笑說：「別人深怕演得不像，但你的不像演的。」

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