柯震東爆牽手安心亞！回顧過往情史　曾曝「最愛的是她」

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由柯震東領銜主演的輕喜劇《愛愛內含光》近期也在Netflix上全球獨家播映，上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第1名。《愛》劇破除傳統台灣家庭對於性與愛閉口不談的文化，藉劇中角色各年齡層的愛情故事，帶出不同階段所會遭遇的各種兩性議題。
柯震東與女主角詹子萱在劇中飾演性事超合的炮友，卻堅持「做愛不戀愛」，想盡辦法保持距離卻藏不了在意對方的心情，讓柯震東在網路上獲得「國民炮友」的稱號。
事實上，回顧柯震東過往情史，每一任都愛得轟轟烈烈。2011年爆紅後的柯震東就被網友起底前女友Cherry曾是《我愛黑澀會》節目成員，更擔任不少綜藝節目的助理主持。2012年被拍到與蕭亞軒牽手漫步，戀情曝光後柯震東隨即在微博對蕭亞軒表白，兩人戀情首次公開。而後因身分與年齡差距12歲，戀情無疾而終。
與蕭亞軒分手後，柯震東隨即與中美混血的大陸官三代程穎婕傳出緋聞。之後，柯震東因吸毒案演藝事業受挫回到台灣，因緣際會認識李毓芬。隨著兩人戀情曝光，李毓芬在《康熙來了》節目中大方公開戀情，然而柯震東卻一直沒有承認李毓芬的關係，只說是比較常見面的朋友。柯震東與李毓芬的低調交往期間，柯震東被爆出曾與香港賭王千金何超蓮深夜約會，更被爆出背著李毓芬偷偷與南韓超模Irene Kim約會，隨後幾段戀情均不了了之。
被問到戀情，柯震東在2021年直播時大方承認：「曾經有想結婚念頭的是『蕭小姐（蕭亞軒）』，而最愛的還是『李小姐（李毓芬）』。」柯震東也吐露：「每一任都是很認真交往，交往3年以上，代表是真的喜歡！」
去年1月，柯震東則是被爆出與「啦啦隊女神」峮峮深夜和友人共同在街頭夜遊的緋聞，如今再被爆出與安心亞酒吧牽手情，難怪不少粉絲《愛》劇播出後，在網路上笑說：「別人深怕演得不像，但你的不像演的。」
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