春節國旅訂房率慘澹！他困惑「為何不降房價促銷」 　一票人搖頭

初三麥當勞「送薯條」！冰炫風「現折5元」　肯德基1元吃炸雞蛋撻

▲今正月初三速食優惠吃起來！麥當勞「免費送薯條」、冰炫風「現折5元」，肯德基預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻；橋村炸雞滿額抽獎iPhone 15，過年好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今正月初三速食優惠吃起來！麥當勞「免費送薯條」、冰炫風「現折5元」，肯德基預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻；橋村炸雞滿額抽獎iPhone 15，過年好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今（12）日正月初三速食優惠吃起來！麥當勞「免費送薯條」、冰炫風也「現折5元」，肯德基也有預訂快取「加1元多一件」好康，1元就吃炸雞或蛋撻加菜；橋村炸雞消費滿額抽獎iPhone 15，過年加碼好康一次整理給大家。

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📌麥當：APP「買一送一」！免費送薯條　6塊麥克雞塊只要10元
農曆春節麥當勞優惠不能忘，過年麥當勞APP每日快閃發放「買一送一」優惠券，初三即日起至2月15日開工，單點金迎招財薯來堡牛或豬都能「免費送中薯條」；2月13日初四金黃地瓜條「買一送一」；2月15日初五則有6塊麥克雞塊「加10元多一件」。更預告年後補班日2月17日，大方回饋薯餅、卡布奇諾都「買一送一」；即日起至2月18日，單點OREO冰炫風都「現折5元」。

▲金迎招財薯來堡睽違一年，新春開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP除了有過年加碼「買一送一」優惠，本週單點金迎招財薯還「免費送薯條」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：「加1元多一件」炸雞或蛋撻
過年別忘了肯德基官網點餐，可享預訂快取「加1元多一件」優惠，每套餐/桶餐限加購一次。選購指定桶餐，「加1元多一件」咔啦脆雞；選購指定桶餐 XL 套餐，「加1元多一件」原味蛋撻。即日起至2月12日，限定開賣鹽之花可可法式甜蜜時光套餐，「原味蛋撻＋金燦鹽之花可可蛋撻＋QQ球＋綠茶(小)」只要79元，蛋撻控快衝。

▲肯德基「富貴開運金沙雞」濃郁的金沙醬使用特選紅土鹹蛋黃搭配蒜頭，羅勒、芫荽籽等辛香料爆炒，每口都吃得到鹹香濃郁金沙，微沙又濃郁的口感。（圖／肯德基提供）
▲肯德基過年爽吃「富貴開運金沙雞」，官網點餐可享預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻。（圖／肯德基提供）
📌橋村炸雞：消費滿額抽獎iPhone 15
橋村炸雞過年期間舉辦好運龍總來活動，即日起至2月14日，消費滿288元即可抽獎，有機會抽中iPhone 15（128G）、宜蘭蘭城晶英酒店住宿四人房、餐飲現金抵用券3000元。提醒大家，結帳前下載會員並完成註冊，將於票券夾內收到「2024龍年抽獎券」，依消費金額累贈抽獎券張數唷。

▲韓劇引發的韓式炸雞熱潮在台灣開戰！什麼是「韓式炸雞」？常見的「洋釀」口味是什麼？「橋村炸雞」創蜂蜜口味掀起甜味炸雞風潮；「bb.q CHICKEN」則被暱稱為「鬼怪炸雞」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲橋村炸雞過年好運龍總來，消費滿額抽獎iPhone 15。（圖／記者蕭涵云攝）

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