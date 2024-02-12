初三麥當勞「送薯條」！冰炫風「現折5元」　肯德基1元吃炸雞蛋撻

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農曆春節麥當勞優惠不能忘，過年麥當勞APP每日快閃發放「買一送一」優惠券，初三即日起至2月15日開工，單點金迎招財薯來堡牛或豬都能「免費送中薯條」；2月13日初四金黃地瓜條「買一送一」；2月15日初五則有6塊麥克雞塊「加10元多一件」。更預告年後補班日2月17日，大方回饋薯餅、卡布奇諾都「買一送一」；即日起至2月18日，單點OREO冰炫風都「現折5元」。
📌肯德基：「加1元多一件」炸雞或蛋撻
過年別忘了肯德基官網點餐，可享預訂快取「加1元多一件」優惠，每套餐/桶餐限加購一次。選購指定桶餐，「加1元多一件」咔啦脆雞；選購指定桶餐 XL 套餐，「加1元多一件」原味蛋撻。即日起至2月12日，限定開賣鹽之花可可法式甜蜜時光套餐，「原味蛋撻＋金燦鹽之花可可蛋撻＋QQ球＋綠茶(小)
📌橋村炸雞：消費滿額抽獎iPhone 15
橋村炸雞過年期間舉辦好運龍總來活動，即日起至2月14日，消費滿288元即可抽獎，有機會抽中iPhone 15（128G）、宜蘭蘭城晶英酒店住宿四人房、餐飲現金抵用券3000元。提醒大家，結帳前下載會員並完成註冊，將於票券夾內收到「2024龍年抽獎券」，依消費金額累贈抽獎券張數唷。