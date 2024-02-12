過年10大速食「買一送一」！麥當勞、必勝客都半價　拿坡里買8送8

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農曆春節麥當勞優惠不能忘，過年麥當勞APP每日快閃發放「買一送一」優惠券，除了2月10日初一、2月11日初二，點購蕈菇豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」；2月13日初四金黃地瓜條「買一送一」；2月15日初五則有6塊麥克雞塊「加10元多一件」。更預告年後補班日2月17日，大方回饋薯餅、卡布奇諾都「買一送一」。
📌必勝客：披薩「買一送一」吃過年！送招財錢母「必勝金」
過年必勝客聯名「必比登推薦」欣葉小聚，開吃山珍海味年菜披薩，可享外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小好康。PK雙饗卡APP新年期間還有限定優惠，即日起「三個大比薩888元」、外帶新年「炫Food盒」豪華「大披薩＋4款副食點心」只要799元。
新年討龍金！2月13日起PK APP外帶「松葉蟹大蝦干貝比薩」或「金皇軟殼蟹干貝比薩」2款新年披薩，就送大甲鎮瀾宮媽祖加持的限量招財錢母「必勝金」，全台限量6600組換完為止；而且即日起至2月19日，再加碼抽獎價值破萬元的「999純金套組」。
📌繼光香香雞：黃金鴨香寶「買一送一」
繼光香香雞即日起至2月29日，過年加碼黃金鴨香寶「買一送一」！即日起至2月18日，推出香雞招財團圓餐，爽吃「香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇M＋原味甜不辣＋甜心地瓜球」優惠價288元；會員單筆消費滿200元，可獲得刮刮卡1張，購買香雞招財團圓餐再加贈1張。提醒大家，套餐售完為止；僅限現場門市，桃園機場店不適用套餐活動，但適用刮刮卡活動；優惠不得併用。
📌漢堡王：12款「買一送一」！加碼玉米濃湯也「買一送一」
過年別忘了漢堡王「冬季優惠券」12款「買一送一」，直接吃到2月15日開工，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」；飲料有大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都「買一送一」。最新隱藏優惠必喝小杯玉米濃湯「買一送一」，分享隱藏吃法，點套餐也可把飲品免費換成小杯玉米濃湯喔。
過年漢堡王賀新春加碼回饋，即日起至2月15日，官網天天送紅包抽獎，最大獎「勁濃安格斯牛肉堡」只要1元，還有小華堡、4塊雞塊、小洋蔥圈、小杯飲料都免費，而且中獎率100%快來試手氣。提醒大家，各獎品均有其兌換條件，欲兌換獎品請務必先將結果頁面中的「兌換碼」複製記下，並依照抽獎結果的頁面說明訂餐，一旦關閉網頁後就將失去原先的獎品資格。
📌拿坡里：炸雞「買8送8」！買雞腿送雞翅
拿坡里炸雞專賣店賀龍年新春限定，即日起至2月18日，推出超值「買8送8」買炸雞送雞翅優惠，買整桶都是炸雞腿的「8隻酷樂雞腿桶
📌達美樂：披薩「買一送一」！16吋「起司火山四喜披薩」半價
達美樂台日聯手打造3種口味的16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，自帶超狂熔岩沾好沾滿。外帶半價只要549元起，849元套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂。
更有30款披薩外送「買一送一」常態優惠，提醒大家以原價價位高者計價；若換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費；外送範圍依各門市限定為主。
📌21世紀：熟客券「買一送一」
21世紀風味館過年重磅推出全新「鹹蛋黃雞薯條」，還可搭配「酥炸杏鮑菇」。新品上市通通祭出「降價10元」優惠價，吸引民眾也能划算嚐鮮。即日起至4月26日，還有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。
📌肯德基：「加1元多一件」炸雞或蛋撻
過年別忘了肯德基官網點餐，可享預訂快取「加1元多一件」優惠，每套餐/桶餐限加購一次。選購指定桶餐，「加1元多一件」咔啦脆雞；選購指定桶餐 XL 套餐，「加1元多一件」原味蛋撻。即日起至2月12日，限定開賣鹽之花可可法式甜蜜時光套餐，「原味蛋撻＋金燦鹽之花可可蛋撻＋QQ球＋綠茶(小)
即日起至2月19日，PK雙饗卡APP登入可抽「PK點數888點」，線上訂餐不限消費金額再抽「純金元寶」。即日起至2月14日，使用PK雙饗卡APP消費滿399元，可獲得「30元優惠券」，數量有限送完為止，下次消費滿額使用。2月底前，獨家PK隨饗券「蛋撻熟客券」優惠下殺810元，一套有12張原味
推薦「KFC數位未來店」除了南京旗艦館，目前還有台北南京東二、台北石牌二、
📌摩斯漢堡：套餐「買4送1」！咖啡3杯套組優惠
過年摩斯漢堡即日起至2月29日，同步加碼「安心過好年」主餐與咖啡優惠方案，在APP祭出「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、搭配V型薯條及大杯冰紅茶」組，「買4送1」優惠價皆為680元，限量3000組；飲品則有「大杯拿鐵咖啡」或「中杯卡布奇諾」或「摩斯紅茶歐蕾」3杯套組優惠價皆為168元，限量2000組。
春節過年應景2月10日至2月12日，到摩斯漢堡消費即贈龍年限定「一元復始」春節小卡，送完為止；2月10日至2月14日，凡購買摩斯漢堡雙人餐或全家餐，免費加贈「辣味摩斯吉士漢堡風味MOS米穀酥」1包，祝福民眾龍年「吉事龍總來」。
📌頂呱呱：聯名「印花樂inBlooom」送紅包
頂呱呱龍年聯名「印花樂inBlooom」，以台灣復古壓花「玻璃海棠」，結合頂呱呱人氣商品呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥，打造有香氣的「台味新美學」印花包裝與週邊商品。即日起至3月3日，消費滿179元即可加購限量海棠週邊，「海棠陶瓷杯墊」加購價99元、「海棠收納束口袋」加購價199元、「海棠時尚小提袋」加購價139元；活動期間至門市購買任一派對組合餐乙組，加碼贈送「龍喜呱念你－紅包袋」乙份（限量贈品送完為止）。
歡慶「奼紫嫣紅呱龍年」同步推出特價套餐，「6塊派對組合餐」開吃「原味炸雞4塊＋原味雞腿2支＋呱呱包2顆＋甜甜包2顆＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價580元（原價604元），「明星呱呱餐」可享「呱呱包＋原味雞腿＋地瓜薯條(小)＋可口可樂系列(中)」特價179元（原價200元），而「雙人分享餐」則有「辣味炸雞＋原味炸雞2塊＋呱呱包＋地瓜薯條(小)＋可口可樂系列(中)2杯」特價319元（原價364元）。