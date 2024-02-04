2月必勝客、漢堡王「買一送一」！麥當勞、肯德基8大速食優惠一覽

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必勝客最新聯名「必比登推薦」的欣葉小聚，新春打造古錢幣造型的「
即日起至3月31日，至必勝客使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13875」，買2個鬆厚大披薩（限定620元起(含)以下口味），搭配副食3選1（6條德國芝心腸、或10塊黃金和風鱈魚塊、或1份黃金雞軟骨）＋1.25L可樂1瓶或2杯玉米濃湯（2選1），只要599元起（原價1461），下殺41折，現省862元好划算。提醒大家，線上點餐請至必勝客官網，於左上角選單點選「優惠券兌換」中輸入活動代碼「13875」訂購；優惠不得同時併用。
📌漢堡王12款買一送一！加碼玉米濃湯也「買一送一」
漢堡王「冬季優惠券」即日起無畏漲價吃到2月15日，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，還有飲料則是大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款「買一送一」。別忘了最新隱藏優惠，小杯玉米濃湯「買一送一」，點套餐也可免費把飲品換成小杯玉米濃湯，一次把划算好康吃起來。
📌達美樂外送披薩「買一送一」！16吋「起司火山四喜披薩」半價
達美樂台日聯手打造3種口味的16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，自帶超狂熔岩沾好沾滿。外帶半價只要 549 元起，849元套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂。
更有30款披薩外送「買一送一」常態優惠，提醒大家以原價價位高者計價；若換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費；外送範圍依各門市限定為主。
📌肯德基「買一送一」倒數2天！預訂快取「加1元多一件」
肯德基新春回饋即日起至2月5日倒數2天，包括4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都「買一送一」，其中上校雞塊可是「買4送4」；6組「下殺48折起」的隱藏優惠代碼；還有預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻、車道優惠「加10元多一件」脆薯等好康一次整理。
◾️ 優惠代碼「24371」即日起至3月31日：98元買8塊上校雞塊，送「原味蛋撻＋立頓檸檬風味紅茶(小)」。
◾️ 優惠代碼「24314」即日起至4月14日：120元吃「咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻＋冰無糖綠茶(小)」。
◾️ 優惠代碼「13692」即日起至2月29日：359元吃「2 盒原味蛋撻禮盒(六入)＋上校雞塊分享盒」。
◾️ 優惠代碼「23999」即日起至3月31日：399元吃「原味蛋撻禮盒(六入)＋5塊雞(桶)＋2份香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂 (中)」。
◾️ 優惠代碼「13615」即日起至3月31日：415元吃「5塊雞(桶)＋原味蛋撻禮盒(六入)＋咔啦雞腿堡」。
◾️ 優惠代碼「13684」即日起至4月30日：449元吃「5 塊雞(桶)＋2盒原味蛋撻禮盒(六入)」。
📌拿坡里「買8送8」！買炸雞腿送雞翅
賀龍年新春限定，拿坡里炸雞專賣店即日起至2月18日，推出超值「買8送8」買炸雞送雞翅優惠，買整桶都是炸雞腿的「8隻酷樂雞腿桶
📌21世紀「鹹蛋黃雞薯條」新品！隱藏優惠「買一送一」
21Plus「鹹蛋黃脆薯」令人懷念，重磅推出全新「鹹蛋黃雞薯條」，還可搭配「酥炸杏鮑菇」。新品上市通通祭出「降價10元」優惠價，吸引民眾也能划算嚐鮮。即日起至4月26日，還有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。
📌麥當勞APP隱藏優惠！加1元爽吃「勁辣香雞翅2塊」
麥當勞APP本週再度釋出全新隱藏優惠，2月4日最後一天，買超值全餐可享1元加購「勁辣香雞翅（一份2塊）」。提醒大家，優惠券限兌換一次；單筆交易限用一張，僅限於餐廳內使用。
📌頂呱呱：新春「12塊炸雞桶」下殺499元！3款吃雞套餐「呱呱龍吼力」
頂呱呱農曆年前祭出新春吃雞優惠，一次整理3款「呱呱龍吼力」優惠組合餐。即日起至2月4日，「12塊炸雞重量桶」吃得到原味炸雞6塊＋原味雞腿6支，下殺499元（原價720元），現省221元很有感，而且換算下來每塊炸雞約42元頗划算。
另外「呱張肉肉組」特價199元（原價245元），則有原味炸雞＋原味雞腿2支＋呱呱包；「辣呱肉肉組」特價199元（原價258元），吃得到辣味炸雞2塊＋辣味雞翅＋呱呱包，肉肉控們開心想吃什麼就吃什麼。提醒大家，原味炸雞部位恕不指定喔。