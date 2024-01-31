肯德基漲價祭「買一送一」滅火！雞塊買4送4　6組隱藏優惠代碼曝

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2月1日至2月5日連續5天，4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都「買一送一」，其中上校雞塊「買4送4」好歡樂。
📌6組「下殺48折起」隱藏優惠代碼
◾️ 優惠代碼「24371」即日起至3月31日：98元買8塊上校雞塊，送「原味蛋撻＋立頓檸檬風味紅茶(小)」。
◾️ 優惠代碼「24314」即日起至4月14日：120元吃「咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻＋冰無糖綠茶(小)」。
◾️ 優惠代碼「13692」即日起至2月29日：359元吃「2 盒原味蛋撻禮盒(六入)＋上校雞塊分享盒」。
◾️ 優惠代碼「23999」即日起至3月31日：399元吃「原味蛋撻禮盒(六入)＋5塊雞(桶)＋2份香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂 (中)」。
◾️ 優惠代碼「13615」即日起至3月31日：415元吃「5塊雞(桶)＋原味蛋撻禮盒(六入)＋咔啦雞腿堡」。
◾️ 優惠代碼「13684」即日起至4月30日：449元吃「5 塊雞(桶)＋2盒原味蛋撻禮盒(六入)」。
📌預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻！車道優惠「加10元多一件」脆薯
消費者於肯德基官網點餐，可享預訂快取「加1元多一件」優惠，每套餐/桶餐限加購一次。選購指定桶餐，「加1元多一件」咔啦脆雞；選購指定桶餐 XL 套餐，「加1元多一件」原味蛋撻。
而快取GO點餐車道也有優惠，凡購買套餐或桶餐，可享「加1元多一件」好禮4選1，包括原味蛋撻一顆、香酥脆薯(小)一份、百事可樂(中)一杯、經典冰奶茶一杯都能任選。
📌21世紀「鹹蛋黃雞薯條」新品！隱藏優惠「買一送一」
21Plus「鹹蛋黃脆薯」令人懷念，重磅推出全新「鹹蛋黃雞薯條」，還可搭配「酥炸杏鮑菇」。新品上市通通祭出「降價10元」優惠價，吸引民眾也能划算嚐鮮。
即日起至4月26日，還有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。