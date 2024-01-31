得正、五桐號、星巴克都「買一送一」！9大手搖飲料優惠一次整理

肯德基漲價祭「買一送一」滅火！雞塊買4送4　6組隱藏優惠代碼曝

▲肯德基明起蛋撻、炸雞等「6大餐點」漲價，同步祭出5天新春回饋「買一送一」為消費者滅火氣！6組「下殺48折起」的隱藏優惠代碼，及預訂快取「加1元多一件」好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基明起蛋撻、炸雞等「6大餐點」漲價，同步祭出5天新春回饋「買一送一」為消費者滅火氣！6組「下殺48折起」的隱藏優惠代碼，及預訂快取「加1元多一件」好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肯德基明（1）日起，蛋撻、炸雞等「6大餐點」漲價，最多「貴7元」，平均調幅約4元。由於事出突然，2月1日至2月5日連續5天，同步祭出新春回饋「買一送一」為消費者滅火氣！包括4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都買一送一；6組「下殺48折起」的隱藏優惠代碼，不藏私全曝光；並有預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻等好康一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌3組「買一送一」！上校雞塊買4送4
2月1日至2月5日連續5天，4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都「買一送一」，其中上校雞塊「買4送4」好歡樂。

▲肯德基近期閃電回歸兩款雙層漢堡，肉肉控必吃「雙層咔啦雞腿堡」，還有海陸「咔啦脆雞Q蝦堡」一次開吃炸雞＋白蝦雙主菜，幫大家開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基新春優惠3組「買一送一」！上校雞塊買4送4。（圖／記者蕭涵云攝）
📌6組「下殺48折起」隱藏優惠代碼
◾️ 優惠代碼「24371」即日起至3月31日：98元買8塊上校雞塊，送「原味蛋撻＋立頓檸檬風味紅茶(小)」。
◾️ 優惠代碼「24314」即日起至4月14日：120元吃「咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻＋冰無糖綠茶(小)」。
◾️ 優惠代碼「13692」即日起至2月29日：359元吃「2 盒原味蛋撻禮盒(六入)＋上校雞塊分享盒」。
◾️ 優惠代碼「23999」即日起至3月31日：399元吃「原味蛋撻禮盒(六入)＋5塊雞(桶)＋2份香酥脆薯(小)＋2杯百事可樂 (中)」。
◾️ 優惠代碼「13615」即日起至3月31日：415元吃「5塊雞(桶)＋原味蛋撻禮盒(六入)＋咔啦雞腿堡」。
◾️ 優惠代碼「13684」即日起至4月30日：449元吃「5 塊雞(桶)＋2盒原味蛋撻禮盒(六入)」。

▲雙12購物節開吃划算速食優惠！肯德基驚喜開賣「5炸雞＋4雞塊＋2蛋撻＋2飲料」雙人套餐特價299元；而漢堡王竟然有4樣餐點的個人餐只要99元被挖出，好康折扣一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基6組「下殺48折起」隱藏優惠代碼，不藏私全曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
📌預訂快取「加1元多一件」炸雞或蛋撻！車道優惠「加10元多一件」脆薯
消費者於肯德基官網點餐，可享預訂快取「加1元多一件」優惠，每套餐/桶餐限加購一次。選購指定桶餐，「加1元多一件」咔啦脆雞；選購指定桶餐 XL 套餐，「加1元多一件」原味蛋撻。

而快取GO點餐車道也有優惠，凡購買套餐或桶餐，可享「加1元多一件」好禮4選1，包括原味蛋撻一顆、香酥脆薯(小)一份、百事可樂(中)一杯、經典冰奶茶一杯都能任選。

▲21世紀推出「鹹蛋黃雞薯條」新品！熟客券有「買一送一」隱藏優惠。（圖／21世紀風味館提供）
▲21世紀推出「鹹蛋黃雞薯條」新品！熟客券有「買一送一」隱藏優惠。（圖／21世紀風味館提供）
📌21世紀「鹹蛋黃雞薯條」新品！隱藏優惠「買一送一」
21Plus「鹹蛋黃脆薯」令人懷念，重磅推出全新「鹹蛋黃雞薯條」，還可搭配「酥炸杏鮑菇」。新品上市通通祭出「降價10元」優惠價，吸引民眾也能划算嚐鮮。

即日起至4月26日，還有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。

  

肯德基「6大餐點」2/1起漲價！蛋撻、炸雞「最多貴7元」一次整理

肯德基「5炸雞＋6蛋撻＋QQ球＋2可樂」398元！隱藏優惠代碼吃過年

寒流7大速食「買一送一」！拿坡里炸雞25元　必勝客、肯德基半價

得正、五桐號、星巴克都「買一送一」！9大手搖飲料優惠一次整理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞