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漢堡王2024調整菜單「有感降價」！小華堡「便宜35元」優惠券照吃

▲漢堡王2024調整菜單，雖然一次漲價17項「最多貴20元」，但藏有5項「有感降價」，招牌小華堡大方「便宜35元」；12款買一送一「冬季優惠券」好康也照吃，划算情報一次整理。（圖／記者蕭涵云）
▲漢堡王2024調整菜單，雖然一次漲價17項「最多貴20元」，但藏有5項「有感降價」，招牌小華堡大方「便宜35元」；12款買一送一「冬季優惠券」好康也照吃，划算情報一次整理。（圖／記者蕭涵云）

記者蕭涵云/台北報導

2024龍年果然還是逃不過漲價潮，連漢來海港都宣布3月1日起漲價，全台7分店吃到飽「最多貴100元」。《NOWnews今日新聞》記者發現，漢堡王2024調整菜單，雖然一次漲價17項「最多貴20元」、平均漲幅約2%，但其實還藏有5項「有感降價」，光是招牌小華堡就大方「便宜35元」，還死守已發出的「買一送一冬季優惠券」，所有品項照吃好康不用補差額，划算情報一次整理給大家。

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漢堡王明起調整2024全新菜單，漲最多的「重磅培根雙層牛肉堡」、「雙層火烤牛肉堡」、「勁濃起士薯」，都是一次直接「貴上20元」；整體看上去，點心系列除了雞塊和蘋果派價格無調整，其他品項都變貴。

▲11月23日感恩節漢堡王連續10天請吃雞！吃貨週年慶優惠券爽吃12款「買一送一」；買2套華堡套餐免費送椒麻烤雞堡。21 Plus世紀風味館也有香草烤雞天天79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王有2款漢堡「最多貴20元」，點心系列則是超過七成調漲。（圖／記者蕭涵云攝）
不過，這一波也不是什麼都漲，像是近一般牛肉3倍厚的安格斯牛肉堡系列皆不漲價，常態漢堡也有7項無調整，21種既有飲料也是全部凍漲；業者透露，超省系列餐點雖有漲，但會努力維持在「餐餐99元起」價格帶。

而《NOWnews今日新聞》記者也發現，2024新菜單還藏有5項「有感降價」菜單身為品牌扛壩子的華堡，不只沒漲價，竟然還變便宜！原常態「145元小華堡套餐」，全新升級為「雙層小華堡套餐」，相當於多了一片火烤牛肉(小)，但新價格維持不變；換言之，可說是將雙層小華堡套餐一次大幅「調降35元」；並在超省系列中，也納入全新小華堡套餐還「便宜16元」

▲2024台灣漢堡王常態餐點、超省系列促銷餐、點心系列新菜單。（圖／台灣漢堡王提供）
▲2024台灣漢堡王常態餐點、超省系列促銷餐、點心系列新菜單。（圖／台灣漢堡王提供）
▲2024台灣漢堡王飲品與早餐新菜單。（圖／台灣漢堡王提供）
▲2024台灣漢堡王飲品與早餐新菜單。（圖／台灣漢堡王提供）
《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，官方坦言，「整體考量台灣營運現況，經慎重評估後決定調整部分通路價格與菜單」；對於降價的部分，僅低調表示「回饋忠實消費者」。

事實上，台灣漢堡王可不是第一次有感降價，去年3月《NOWnews今日新聞》就曾獨家掌握，漢堡王早餐換新菜單，一次佛心把5款漢堡通通「調降10元；記者此次便也仔細比對早餐系列，發現2024年更換了4款新品早餐堡，唯二持續供應的「華鱈魚堡、花生蔬菜蛋堡」，則同樣維持在上一波降價的原價，沒有趁機調漲回去。

▲漢堡王最新「聖誕好禮遇」優惠券，12月5日至2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王冬季優惠券無懼菜單漲價，好康照吃到2月15日。（圖／台灣漢堡王提供）
更棒的是，從去年底開跑的「冬季優惠券」，原訂吃到2月15日；漢堡王也同步宣告，包括最受歡迎的12款「買一送一」等好康，優惠券照吃、不用補差額。

至於憂鬱星期一收到漲價消息別只顧著難過，限1月8日今天一日限定！星巴克為週一工作的上班族，祭出「買一送一」優惠9小時擊退Monday Blue；同樣只有今天，帶著「排骨便當」到TEA TOP第一味，也能免費喝招牌手搖飲料「仙楂108」茶王，好康情報一篇看懂

▲咖啡、手搖飲料控選舉週優惠，星巴克、烏弄「買一送一」，迷客夏、路易莎、一手私藏都「第二杯半價」，及cama 、BLIKE、TEA TOP、翰林茶館好康資訊一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今「買一送一」可以喝到晚上。（圖／記者蕭涵云攝）

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