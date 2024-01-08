漢堡王2024調整菜單「有感降價」！小華堡「便宜35元」優惠券照吃

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不過，這一波也不是什麼都漲，像是近一般牛肉3倍厚的安格斯牛肉堡系列皆不漲價，常態漢堡也有7項無調整，21種既有飲料也是全部凍漲；業者透露，超省系列餐點雖有漲，但會努力維持在「餐餐99元起」價格帶。
而《NOWnews今日新聞》記者也發現，2024新菜單還藏有5項「有感降價」菜單！身為品牌扛壩子的華堡，不只沒漲價，竟然還變便宜！原常態「145元小華堡套餐」，全新升級為「雙層小華堡套餐」，相當於多了一片火烤牛肉(小)，但新價格維持不變；換言之，可說是將雙層小華堡套餐一次大幅「調降35元」；並在超省系列中，也納入全新小華堡套餐還「便宜16元」。
《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，官方坦言，「整體考量台灣營運現況，經慎重評估後決定調整部分通路價格與菜單」；對於降價的部分，僅低調表示「回饋忠實消費者」。
事實上，台灣漢堡王可不是第一次有感降價，去年3月《NOWnews今日新聞》就曾獨家掌握，漢堡王早餐換新菜單，一次佛心把5款漢堡通通「調降10元」；記者此次便也仔細比對早餐系列，發現2024年更換了4款新品早餐堡，唯二持續供應的「華鱈魚堡、花生蔬菜蛋堡」，則同樣維持在上一波降價的原價，沒有趁機調漲回去。
更棒的是，從去年底開跑的「冬季優惠券」，原訂吃到2月15日；漢堡王也同步宣告，包括最受歡迎的12款「買一送一」等好康，優惠券照吃、不用補差額。
至於憂鬱星期一收到漲價消息別只顧著難過，限1月8日今天一日限定！星巴克為週一工作的上班族，祭出「買一送一」優惠9小時擊退Monday Blue；同樣只有今天，帶著「排骨便當」到TEA TOP第一味，也能免費喝招牌手搖飲料「仙楂108」茶王，好康情報一篇看懂。