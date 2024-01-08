獨／漢堡王漲價「17項變貴」最多漲20元！漲幅約2% 還好華堡撐住
台灣漢堡王2024年漲價了！明（9）日起調整部分產品價格，共有17項變貴、最多一次漲20元，但明星商品如華堡等皆不漲價；還有5款餐點「有感降價」，整體漲幅約2%，全新菜單與價格一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王表示，考量整體營運狀況，經慎重評估後，漢堡王台灣將於2024年1月9日起，調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約2%。事實上，漲價部分共有17項餐點變貴，最多一次漲20元；不過也有5款餐點「有感降價」，一次便宜了整整35元，漲跌互現讓整體漲幅控制約2%左右。
而且明星商品華堡、將近一般牛肉3倍厚的安格斯牛肉堡系列皆不漲價，其他漢堡產品調升10～20元；常態餐點7項無調整，包括飲料全部21種既有品、早餐2款既有品、及還在走期的「冬季優惠券」24項既有品皆無調整。明顯調漲的區塊落在點心系列；以及超省系列餐點，不過仍維持「餐餐99元起」價格。
為回饋消費者，台灣漢堡王更將原常態套餐「小華堡套餐145元」，全面升級為「雙層小華堡套餐」，相當於多了一片火烤牛肉(小)，但價格維持不變；也可說是回饋忠實顧客，將「雙層小華堡套餐」整整調降35元。並在超省系列中納入全新調降16元的「小華堡套餐」。
另外，新年同時推出「食神歸胃 叉燒大排檔」3款銷魂新菜，歷時6個月研發，從佐料搭配、叉燒肉厚薄風味、醬汁甜鹹度比例，打造「秘製叉燒火烤牛堡」！以大廚秘製港式茶餐廳叉燒醬，佐搭彈牙叉燒豬肉、澳洲進口火烤牛肉，充滿火烤滿滿BBQ肉香，擁有單雙層火烤牛堡、及雙層脆雞堡可選。
而台灣麥當勞也在去年底即漲價換菜單，超值全餐主餐、配餐、單點點心、飲料等「最多貴6元」，早餐配餐調升2元，不過也有「4塊麥克雞塊」便宜3元，「1＋1星級點」調降69元，重點漲跌價格可參考一篇看懂。