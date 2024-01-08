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漢來海港3/1起漲價！全台7分店吃到飽「最多貴100元」餐券補差價

▲漢來海港自助餐廳發出餐價調整公告，3月1日起全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30～100元不等，漲幅約2.8～14.4%；且餐券可能需補差額，各餐期新價格一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢來海港自助餐廳發出餐價調整公告，3月1日起全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30～100元不等，漲幅約2.8～14.4%；且餐券可能需補差額，各餐期新價格一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

國人熱愛的自助餐廳要漲價了！漢來海港在官網發出餐價調整公告，3月1日起全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30～100元不等，漲幅約2.8～14.4%。持有餐券的消費者注意，跨餐期或假日使用，可能需另補差額了；各餐期新價格一次整理。

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2024年物價上漲仍然擋不住，繼台灣漢堡王宣布調整價格後，漢來海港自助餐廳也發出調整漲價公告，官方表示，漢來海港自助餐廳因國際原物料價格仍持續上漲、加上今年基本工資也上調，成本壓力越來越大，為維持餐食品質，全台7家分店將於3/1起調整價格，將調漲30～100元不等，換算漲幅約2.8～14.4%。

今發出餐價調整公告的漢來海港自助餐廳，全台共有7間分店，台北分店為敦化店及天母店，其他分店則有漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店。事實上，去年2023年漢來海港才於2月啟用新餐價，不到一年便再度調漲。

▲Yahoo奇摩公布「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，今年榜內包含有3家Buffet，其中漢來美食旗下的漢來海港自助餐廳奪得冠軍。(圖／漢來美食提供)
▲漢來美食旗下的漢來海港自助餐廳，才奪下Yahoo奇摩公布「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜冠軍。(圖／漢來美食提供)
《NOWnews今日聞》記者對照這兩年價格，觀察到漢來店平假日早餐維持原價，平日午餐全台「調漲40元」；其他分店平假日下午茶皆「調漲40元」，台北分店下午茶則「全調漲100元」，來到平日790元、假日890元。而晚餐倒是只有其他分店假日小小「調漲30元」，其餘維持原價。

提醒持有餐券的消費者還要注意，業者同時表示「餐券依銷售日起算3個月內，如遇價格調整，可直接抵用券面所列同區域同餐價，無須加價；若跨餐期及假日使用，則須補足新的差額。」用餐前建議可先確認於餐券正面的「售出日期章」，補差額計算方式為（用餐價格＋10%服務費）－餐券上的金額。

▲漢來海港自助餐廳發出餐價調整公告，3月1日起全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30～100元不等，漲幅約2.8～14.4%；且餐券可能需補差額，各餐期新價格一次整理。（圖／翻攝自漢來美食官網）
▲漢來海港自助餐廳發出餐價調整公告，3月1日起全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30～100元不等，漲幅約2.8～14.4%；且餐券可能需補差額，各餐期新價格一次整理。（圖／翻攝自漢來美食官網）

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