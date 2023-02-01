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不只高雄漢來海港變貴！5大吃到飽餐廳「漲價30～90元」

▲民眾最愛的Buffet吃到飽餐廳又要變貴了，除了高雄漢來海港自助餐廳去年底即已宣告，今年將要調漲「台北以外」的店家，包括高雄萬豪酒店的豪享自助餐廳及京享蔬食百匯餐廳、高雄帕里巴黎自助餐、台中林酒店森林百匯共5大吃到飽餐廳，2/1起「漲價30～90元」最高漲幅11％。（圖／記者蕭涵云攝）
▲民眾最愛的Buffet吃到飽餐廳又要變貴了，除了高雄漢來海港自助餐廳去年底即已宣告，今年將要調漲「台北以外」的店家，包括高雄萬豪酒店的豪享自助餐廳及京享蔬食百匯餐廳、高雄帕里巴黎自助餐、台中林酒店森林百匯共5大吃到飽餐廳，2/1起「漲價30～90元」最高漲幅11％。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

過年完漲聲未停！民眾最愛的Buffet吃到飽餐廳又要變貴了，不只高雄漢來海港自助餐廳去年底宣告，今年將要調漲「台北以外」的店家，包括高雄萬豪酒店的豪享自助餐廳及京享蔬食百匯餐廳、高雄帕里巴黎自助餐、台中林酒店森林百匯共5大吃到飽餐廳，今（1）日起齊「漲價30～90元」，最高漲幅11％，一篇看懂各餐廳各餐期新價位。

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高雄漢來海港自助餐廳

漢來海港自助餐廳自2/1起調整價格，包括漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店的平日午餐從790元調漲到850元，平日下午茶餐費用從660元調漲到690元，平日晚餐餐費則從950元調漲到990元，漲幅為10元～80元。而台北敦化店及天母店則價位不變，維持平日午餐950元、平日下午茶690元、平日晚餐1,080元；假日午餐1,180元、假日下午茶790元、假日晚餐1,180元。

高雄萬豪酒店豪享自助餐廳

高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」也從2/1開始調漲，早餐由750元漲至800元，平日午餐由850元漲至920元，晚餐由1,100元漲至1,190元；假日午餐由1,100元漲至1,190元，假日晚餐由1,200元漲至1,290元，漲幅約達8%。

高雄萬豪酒店京享蔬食百匯餐廳

同樣位於高雄萬豪酒店的「京享蔬食百匯餐廳」也於2/1起調漲，平日午餐由680元漲到720元，晚餐維持780元不變；假日午餐由780元漲到820元，晚餐由780元漲到820元，平均漲幅約為6%。

高雄聯上飯店帕里巴黎自助餐

高雄聯上飯店「帕里巴黎自助餐」同樣於2/1起調整價格，平日午餐從758元漲至818元，下午茶從618元漲至688元，晚餐從898元漲至958元；假日午餐從958元漲至988元，下午茶從668元漲至728元，晚餐從958元漲至1,028元，漲幅約3%～11%。

台中林酒店森林百匯

一樣於2/1起調整價格的還有台中林酒店「森林百匯」，平日午、晚餐自1,090元漲到1,180元；假日時段午、晚餐時從1,290元漲到1,380元，下午餐時段從890元漲到980元，漲幅約7%～10%。

▲高雄漢來海港自助餐廳「餐價調整公告」。（圖／翻攝自漢來海港自助餐廳FB）
▲高雄漢來海港自助餐廳「餐價調整公告」。（圖／翻攝自漢來海港自助餐廳FB）
▲高雄萬豪酒店豪享自助餐廳公告「收費標準調整」。（圖／翻攝自高雄萬豪酒店官網）
▲高雄萬豪酒店豪享自助餐廳公告「收費標準調整」。（圖／翻攝自高雄萬豪酒店官網）
▲台中林酒店「平日、假日各時段價目表」。（圖／翻攝自台中林酒店官網）
▲台中林酒店「平日、假日各時段價目表」。（圖／翻攝自台中林酒店官網）

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