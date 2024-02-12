過年拜拜！全台「最夯廟宇」Top8出爐　最強宮廟吸681萬信徒造訪

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣廟宇」話題的網路聲量。《Social Lab社群實驗室》表示，觀察近一年網友針對「全台人氣廟宇」相關話題的討論，發現位於台中的「大甲鎮瀾宮」是網友的熱議焦點冠軍，「大甲鎮瀾宮」可說是台灣中部的信仰中心，每年農曆3月固定舉辦的「大甲媽祖遶境」活動，更是吸引不少國內外的民眾與遊客共襄盛舉。
一位熱愛台灣文化的外國朋友分享第一次參加遶境還成功鑽到轎腳的心得，激動表示「感動到哭」，也有人留下自己多年參與的經驗，說道「不管你參加過幾次，或是跟著媽祖走多遠，在你離開時我相信一定會在心中想著下次一定要再來參加」，認為「喜歡這個盛會，應該是人與人之間互相呼應，覺得在一起做一件事，可以充分感受台灣獨特的文化與人情溫暖。」
🔴台北「行天宮」位居人氣廟宇第二
第二名則是位在台北的「行天宮」，不論是想求課業、事業、財運又或是收驚，許多人都會選擇該廟宇，「行天宮」是供奉關聖帝君的道教聖地，前去求籤的民眾紛紛表示「感謝關聖帝君，關聖帝君真的很靈驗」、「以前北漂的日子受到行天宮關聖帝君很大的幫助和安慰」。
還有人分享自己去行天宮求考試順利的有趣經驗，表示過程中一直擲「笑杯」，直到廟方工作人員過來說「這個不用問，自己知道有沒有準備好」，結果真的考很好，意指自己的努力自己最清楚。
🔴苗栗通霄鎮「白沙屯拱天宮」也擠滿信徒
第三名的苗栗通霄鎮「白沙屯拱天宮」與大甲鎮瀾宮同樣祭拜媽祖，也因俗稱「粉紅超跑」的媽祖遶境活動引起網友熱烈討論，是另一個最具人氣的宮廟之一。許多人說「每年這樣跟著走，每次都不一樣的感受」，透過萬人響應的盛事，真正體會到何謂「因為信仰把台灣人緊緊團結在一起」。
北港朝天宮、鹿港天后宮、竹山紫南宮、新竹城隍廟、西螺福興宮，則依序位居第四到第八名，春節走春不妨偕同全家祈求接下來一年平安健康、順利度過。
事實上，根據交通部根據觀光署資料統計，2023年人氣廟宇冠軍是位於雲林的「北港朝天宮」，1至9月累積造訪人數高達681萬人；而排名第二的也同樣是位於雲林的「北港武德宮」，累積造訪人次有669萬人。
至於第3名到第8名的排名，依序為位於台南的「南鯤鯓代天府」、屏東「車城福安宮」、台南「麻豆代天府」、苗栗「白沙屯拱天宮」、彰化「佛光山」以及台中「大甲鎮瀾宮」。其中第三名的「南鯤鯓代天府」人氣也不輸冠亞軍，1至9月累積觀光人數也有達546萬人。
值得一提的是，同位於雲林的「北港武德宮」2022年未被列入在類別當中統計，2023年1月交通部將武德宮納入台灣觀光景點中，才入列第一年直接拿下該分類第二名，且高達669萬人到此觀光，香火相當鼎盛，屬實是一大黑馬。
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