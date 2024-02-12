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初三「赤狗日」5大禁忌！不拜年、禁愛愛　用這招整年揮別窮酸運

▲今天是農曆大年初三，俗稱的「赤狗日」、「小年朝」，除了要睡到飽之外，還有些民俗禁忌。（圖／取自Pexels）
▲今天是農曆大年初三，俗稱的「赤狗日」、「小年朝」，除了要睡到飽之外，還有些民俗禁忌。（圖／取自Pexels）

記者葉盛耀/綜合報導

今天是農曆大年初三，也就是俗稱的「赤狗日」、「小年朝」，傳統習俗上，這天要睡飽，所謂「初一早、初二早、初三睡到飽」，而這天也是家家戶戶開始打掃的日子，這天有些傳統習俗上的五大禁忌，另外民俗專家也提出一妙招，讓您一整年都揮別窮運。

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大年初三習俗上有些禁忌，根據民間傳說，初三晚上是老鼠娶親的日子，為了避免擾亂鼠輩，許多人都會提早熄燈睡覺，大年初三也有人稱之為「餓鬼日」，舊習建議今天不宜登門拜訪親友。清水孟國際塔羅小孟老師就整理5大禁忌，建議盡量別在今天實行。

禁忌一、忌外出拜年
赤狗為憤怒之神出來的日子，舊習俗因此不建議今天拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

▲舊習俗稱大年初三容易起口角，不建議到朋友家中拜年。（圖／Shutterstock）
▲舊習俗稱大年初三容易起口角，不建議到朋友家中拜年。（圖／Shutterstock）
禁忌二、不宜點燈
初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神。可在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

禁忌三、不宜恩愛
初三一般來說也是最累的時刻，行房讓女生氣血不足，也妨礙老鼠娶親。因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神，導致夫妻產生口角。

禁忌四、莫吃過多米粒
因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食，因此避開攝取過多米粒。

禁忌五、初三不宜早起，睡到飽
俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

另外，民俗專家柯柏成也提到，大年初三在民俗上也是個送窮日，古代的送窮是把灰塵積在畚箕裡倒在三叉路口，但是到了現代如果這樣做會被環保局開罰，他建議今天初三傍晚時分記得丟垃圾，順便夾帶一張廢紙，且只要本來就要丟掉的廢紙即可，千萬不要拿新的紙，上面寫上「窮」字放進垃圾回收袋一起送出去就可以，能夠把窮這件事情從過年一開頭就送出家門。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
▲民俗專家柯柏成建議妙招，可在今日傍晚到垃圾時，夾帶一張寫上「窮」自的廢紙，將可把窮從過年一開頭就送出家門。（圖／新北市政府環保局提供）
▲民俗專家柯柏成建議妙招，可在今日傍晚到垃圾時，夾帶一張寫上「窮」字的廢紙，將可把窮從過年一開頭就送出家門。（圖／新北市政府環保局提供）

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