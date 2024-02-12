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最狂刮刮樂路跑！她衝台北4間「最強彩券行」　連中11張結局爽翻

▲阿圓找來好友阿憲、阿樂、篠崎泫一起執行「刮刮樂路跑」，並在4間台北市最強彩券行踩點。（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）
▲阿圓找來好友阿憲、阿樂、篠崎泫一起執行「刮刮樂路跑」，並在4間台北市最強彩券行踩點。（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）

記者賴禹妡／綜合報導

過年就是要玩刮刮樂！YouTuber阿圓近日上傳新影片，她和好友阿憲、阿樂、篠崎泫一起執行「刮刮樂路跑」，並在4間台北市最強彩券行踩點。最終結果出爐，阿憲與阿樂竟在其中一間彩券行，一連刮中了11張2000元「2000萬超級紅包」，超強財運讓眾人都傻眼，網友們也驚呼：「阿憲跟阿樂都好強運！」 

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阿圓昨（11）日在頻道上傳新影片「過年這樣買一直中獎！4間最容易中獎的彩券行　刮刮樂路跑」，她找來3位好友阿憲、阿樂、篠崎泫一起執行刮刮樂路跑，並找了台北市4間最有名且容易中獎的彩券行，還準備了1包3000元、1包5000元及2包2000元的紅包，4人要各自用這些紅包玩刮刮樂直到沒有剩錢，看是否能中大獎。 

阿圓首先帶大家來到曾開出威力彩頭獎28.7億元的士林區「飛來發彩券行」，阿憲購買2000元的「2000萬超級紅包」刮中2000元回本；篠崎泫購買2張500元的「金龍獎」中200元；阿圓購買100元「柿柿如意」及500元「大發利市」全數槓龜；阿樂購買1000元大麻將則刮中5000元，成為第一局最大贏家。 

▲阿圓找來好友阿憲、阿樂、篠崎泫一起執行「刮刮樂路跑」，並在4間台北市最強彩券行踩點。（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）
▲阿樂購買1000元大麻將刮中5000元，成為第一局最大贏家。（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）
接著眾人來到第二間彩券行「召財利彩券行」，位於萬黃區廣州街，曾累積開出7次頭獎。阿圓購買500元「金龍獎」刮中500元回本；阿樂、阿憲及篠崎泫都購買2000元「2000萬超級紅包」，阿樂沒有中獎，篠崎泫刮中2000元，阿憲則刮中5000元，中獎運高的阿憲被問到刮刮樂選號祕訣，還笑喊：「就隨便拿，會中就會中。」 

▲阿圓找來好友阿憲、阿樂、篠崎泫一起執行「刮刮樂路跑」，並在4間台北市最強彩券行踩點。（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）
▲中獎運高的阿憲被問到刮刮樂選號祕訣，笑喊：「就隨便拿，會中就會中。」（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）
第三間彩券行為中正區中華路二段的「吉吉投注站」，目前累積開出2次頭獎。這次阿圓、阿樂、篠崎泫都選擇買2000元「2000萬超級紅包」，阿憲則買2張200元「百萬年終獎金」，結果出爐，阿圓、篠崎泫刮中2000元回本；阿樂則又沒有中獎。 

最後一間彩券行為中正區中華路二段「千倍屋運動彩券行」，4人皆繼續選擇2000元「2000萬超級紅包」，玩到最後剩下運氣最好的阿樂及阿憲對決，2人甚至直接只刮開QR碼給店家對獎，一連中了11張「2000萬超級紅包」，阿憲在這間彩券行最終共中獎6次，成為終局最強運者。4人最後總結「刮刮樂路跑」成績，篠崎泫剩下100元，阿圓沒有剩錢，阿憲和阿樂則各剩1100元，2人也直呼：「已經盡力想要把它花掉了，但是一直拚不出一個勝負。」結局讓網友們紛紛表示：「阿憲跟阿樂都好強運！」 

▲阿圓找來好友阿憲、阿樂、篠崎泫一起執行「刮刮樂路跑」，並在4間台北市最強彩券行踩點。（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）
▲阿憲及阿樂最後各剩1100元，超強財運讓眾人都傻眼。（圖／翻攝自YT「一隻阿圓」）

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